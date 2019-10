Mystinen avaruusalus palasi Maahan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Avaruuslentokoneen tarkoituksesta ei tiedetä julkisuudessa juuri mitään.

Yhdysvaltain ilmavoimien salaperäinen X-37B-avaruuslentokone palasi sunnuntaina takaisin maan kamaralle, kertoo uutissivusto The Aviationist.

X-37B laskeutui Kennedyn avaruuskeskukseen Floridaan. Salaisella tehtävällä ollut alus kiersi maata 780 vuorokautta, mikä on sen ennätys. Kyseessä oli sukkulan viides lento.

Salamyhkäisen aluksen käyttötarkoituksesta ei tiedetä paljoakaan.

Yhdysvaltain ilmavoimat on kertonut, että aluksella on kokeiltu uudenlaista elektroniikkaa ja muuta teknologiaa. Aluksen tehtävien on arveltu liittyvän myös tiedusteluun.

Yhdysvaltojen ilmavoimien on määrä laukaista X-37B kuudennelle lennolle ensi vuoden aikana.