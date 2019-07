USA:n mystinen avaruusalus kuvattiin kiertoradalla

Yhdysvaltain ilmavoimien salaperäisestä X-37B-avaruuslentokoneesta on saatu harvinaisia havaintoja kesken kiertoradalla suoritettavaa tehtävää.

Avaruusharrastaja Ralf Vandebergh kertoo Space.com-sivustolle etsineensä robottialusta kuukausien ajan ja löytäneensä sen vihdoin toukokuussa. Tarkempien kuvien saaminen osoittautui yllättävän haastavaksi.

– Kun yritin havainnoida sitä uudelleen kesäkuun puolivälissä, alus ei kulkenutkaan ennakoidulla reitillä. Kävi ilmi, että se oli siirtynyt toiselle kiertoradalle, Vandebergh sanoo.

Satelliitteja seuraavien harrastajien ansiosta X-37B löytyi pian uudelleen ja kuvien ottaminen onnistui 10-tuumaisella kaukoputkella.

Orbital Test Vehicle (OTV) -nimellä tunnettu alus muistuttaa ulkoisesti pienikokoista versiota NASA:n aiemmista avaruussukkuloista. Alus on kiertänyt Maata noin 670 vuorokautta salaisen ohjelman viidennellä tehtävällä.

3. avaruuskoelaivue (Space Experimentation Squadron) ohjaa OTV-lentoja Coloradossa sijaitsevasta lentotukikohdasta käsin. Yhdysvaltain ilmavoimien koelaboratorion mukaan X-37B on kuljettanut kiertoradalle erilaista laitteista testikäyttöä varten. Sen avulla on muun muassa kokeiltu uudenlaista elektroniikkaa ja muuta teknologiaa.

The #OTV5 / #X37B space plane photographed in orbit! Finally an image showing this mini-Space Shuttle which is only a fraction in size of the real Shuttle. https://t.co/r7zqATUpN4 @SPACEdotcom @planet4589 @Marco_Langbroek @Astroguyz @govertschilling @phi48 @Sterne_Weltraum pic.twitter.com/a5RvgnHPFB

— Ralf Vandebergh (@ralfvandebergh) July 3, 2019