USA:n mustan listan poliisijohtaja Suomi-vierailulla

Venäjän tutkintakomitean johtaja Aleksandr Bastrykin on tavannut 30. joulukuuta tehdyllä työvierailulla poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen. Helsingissä järjestetyn tapaamisen aiheeksi ilmoitettiin maiden välinen yhteistyö muun muassa poliisikoulutuksessa.

Aleksandr Bastrykin on johtanut presidentti Vladimir Putinin alaisuudessa toimivaa tutkintakomiteaa vuodesta 2011 lähtien. Presidentin lähipiiriin lukeutuva Bastrykin asetettiin Yhdysvaltojen pakotelistalle vuonna 2017. Hän on maahantulokiellossa Britanniaan, Ukrainaan ja Liettuaan.

Sijoittaja ja tunnettu Vladimir Putinin arvostelija Bill Browder hämmästelee tapaamista Twitterissä.

– Venäjän tutkintakomitean johtaja Aleksandr Bastrykin on Magnitsky-listalla räikeiden ihmisoikeusloukkausten vuoksi. Poliisiylijohtaja toivottaa hänet tervetulleeksi Suomeen ”poliisiyhteistyön” merkeissä. Vaikea kuvitella, mistä asiallisista poliisiasioista hän voisi keskustella, Bill Browder toteaa.

Bastrykin keskeytti tutkinnan tilintarkastaja Sergei Magnitskin kuolemasta venäläisessä vankilassa vuonna 2009. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan Magnitski joutui vartijoiden pahoinpitelemäksi, minkä lisäksi häneltä kiellettiin lääkärinhoito. Hän oli paljastanut noin 205 miljoonan euron verohuijauksen, johon myös venäläisten virkamiesten väitettiin sekaantuneen.

Seppo Kolehmainen toteaa Ilta-Sanomille tutkintakomitean olevan luonteva yhteiskumppani Suomen poliisille, sillä yksikkö selvittää maan vakavimpia rikostapauksia. Hänen mukaansa maiden sisäministeriöiden välillä on tehty yhteistyötä koskeva sopimus.

– Ihan oikeiden rikosjuttujen puolesta olemme tehneet tilannekatsauksen. Jos on jotain koulutuksellista yhteistyömahdollisuutta, sellaista voidaan tehdä, Seppo Kolehmainen sanoo IS:lle.

