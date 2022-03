USA:n mukaan hyökkääjän tappiot jopa yli 20000 kuollutta ja haavoittunutta

Yhdysvaltain hallinnon virallisen arvion mukaan Venäjän tappiot Ukrainan sodassa ovat jopa yli 20 000 kuollutta ja haavoittunutta, kertoo amerikkalainen CBS News.

Yli kaksi viikkoa kestäneen hyökkäyksen aikana on arvion mukana kuollut 5 000-6 000 venäläistä sotilasta. Haavoittuneiden määräksi kerrotaan 15 000-18 000 sotilasta. Lukua perustellaan sillä, että haavoittuneita on yleensä kolminkertainen määrä kuolleisiin nähden.

USA:n mukaan Ukrainan tappiot ovat 2 000-4 000 sotilasta.

Hallinnosta muistutetaan, että täsmällisiä lukuja on vaikea vahvistaa sodan keskellä. Venäjän tähänastisia tappioita pidetään kuitenkin merkittävinä.

NEW from @CBSDavidMartin: A U.S. official estimates Russians have lost 5,000-6,000 killed in the first 2 weeks of battle. Standard battlefield math assumes 3x as many wounded as killed, so that puts the number of wounded at 15,000-18,000.

— Ed O'Keefe (@edokeefe) March 10, 2022