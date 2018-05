USA:n merijalkaväen sotilaat yöpyivät Suomessa panssarivaunuissaan

Arrow-harjoitukseen tuotiin USA:n M1A1-tankkeja Norjan luolista.

Amerikkalainen Stars And Stripes kertoo Suomessa harjoituksissa olleista USA:n merijalkaväen sotilaista. Kyse oli ensimmäisestä kerrasta, kun merijalkaväen panssarivaunut tuotiin Suomeen Keski-Norjan luolistaan.

Norjan luolat sisältävät ajoneuvoja, aseita, ammuksia ja ruokaa prikaatille eli 4 600 USA:n merijalkaväen sotilaalle usean viikon taisteluja varten.

Vuotuiset Arrow-harjoitukset pidettiin 7.-18. toukokuuta. Suomalaisia oli mukana 3 000. Amerikkalaiset olivat harjoituksissa toinen osapuoli metsissä ja soissa Stripesin mukaan ”läntisessä Suomessa”, eli Kankaanpään Pohjankankaalla.

Suomen maisemat olivat Stripesin mukaan este merijalkaväelle, joka ei ole tottunut ajamaan panssarivaunuja tiuhasti olevien puiden läpi. Sen sijaan amerikkalaiset pääsivät auttamaan suomalaista Leopard 2:ta, joka toisena päivänä juuttui suohon. Kersantti Jonathan Hess sanoo sen olleen hauskaa.

Jonathan Hess asui ja nukkui muiden merijalkaväen sotilaiden tavoin vaunuissa ja muussa kuljetuskalustossa koko 11 vuorokauden harjoituksen ajan.

– Se ei ole ensin kovin mukavaa, mutta olen tehnyt sitä 11 vuoden ajan. Olen melko tottunut siihen.

