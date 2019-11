USA:ssa media hehkuttaa kuvia talvisodasta – ”Daavid vastaan Goljat”

Yhdysvaltojen kongressin rahoittama Radio Free Europe suitsuttaa tästä löytyvässä jutussaan puolustusvoimien ylläpitämän SA-kuva-arkiston talvisotakuvien kokoelmaa. Verkkoon ladattua valtavaa kuvamäärää pääsee tarkastelemaan täältä. Verkkoarkisto avattiin keväällä 2013.

– Skannattu ja digitoitu tuhansien kuvien arkisto Neuvostoliiton hyökkäyksestä Suomeen paljastaa tämän Daavidin ja Goljatin kamppailun raastavat inhimilliset yksityiskohdat, RFE kirjoittaa.

Juttuun on kerätty dramaattisia sota-ajan kuvia kuten tuhoa suomalaisissa kaupungeissa, suomalaisia joukkoja eri tilanteissa ja surmattuja neuvostosotilaita.

Artikkelissa kerrotaan lyhyesti talvisodan historiasta.

– Liki puoli miljoonaa Neuvostoliiton sotilasta rynnisti Suomeen marraskuun 30. päivänä 1939, ja aloitti sen, mikä tultaisiin myöhemmin tuntemaan talvisotana.

Jutussa todetaan, että yllätyshyökkäystä edelsivät Kremlin esittämät aluevaatimukset, joihin Suomi vastasi kieltävästi.

– Neuvostoliiton sotasuunnittelijat olettivat saavuttavansa helpon voiton sopivasti Josif Stalinin 60-vuotissyntymäpäiväksi joulukuun 21. päivänä. Näin ei kuitenkaan käynyt, RFE kirjoittaa.

Puna-armeijan todetaan lopulta voittaneen vain 3,7 miljoonan ihmisen maan, ”mutta hirvittävään hintaan”.

