USA:n kuvernööri vetoaa: Verilöyly voitaisiin lopettaa

Yhdysvalloissa on vahvistettu jo yhteensä yli 40 miljoonaa koronavirustartuntaa, kertoo the New York Times.

Deltamuunnoksen aiheuttama epidemia-aalto on keskittynyt erityisesti maan kaakkois- ja eteläosiin. Uusia tartuntoja on vahvistettu viime viikkoina noin 160 000 kappaletta päivässä ja päivittäisiä kuolemantapauksia noin 1400.

Virus leviää tällä hetkellä erityisesti rokottamattomien ja yhden annoksen saaneiden parissa, joihin lukeutuu 47 prosenttia Yhdysvaltain väestöstä.

Idahon republikaanikuvernööri Brad Little vetosi viime viikolla osavaltion asukkaisiin, jotta rokotuskattavuutta saataisiin korkeammaksi. Suurin osa sairaala- ja tehohoitoon joutuneista on rokottamattomia.

– Kaikkien olisi syytä nähdä se, mitä itse näin vieraillessani teho-osastolla eilen illalla, Little sanoi.

Länsi-Virginian kuvernööri Jim Justice totesi epidemia-aallon ruuhkauttaneen monia alueen sairaaloista. Myös koulut on jouduttu sulkemaan.

Justice kuvaili tiedotustilaisuudessa osavaltion tilannetta äärimmäisen vakavaksi. Hän luki listan viime perjantain jälkeen tautiin menehtyneistä ihmisistä ja kehotti kaikkia suojaamaan itsensä rokotteilla.

– Meidän on otettava rokote ei vain itsemme vuoksi, vaan meidän kaikkien. Meidän on tehtävä se, Jim Justice sanoi.

– Voimme lopettaa suuren osan tästä hirvittävästä, hirvittävästä verilöylystä.

With the number of COVID-related hospitalizations and ICU patients in WV at their highest points yet – and still climbing – I am pleading for more West Virginians to get vaccinated.

Read more ⬇️https://t.co/UlEWc9Hbe5

— Governor Jim Justice (@WVGovernor) September 6, 2021