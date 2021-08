USA:n kostoiskussa kuollut suunnitteli jo tulevia iskuja

Yhdysvaltain varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa toteuttamassa lennokki-iskussa kuollut ISIS-K:n suunnittelija oli raporttien mukaan mukana suunnittelemassa myös uusia iskuja.

Asiasta Twitterissä kirjoittava The Voice of America -median toimittaja Carla Babb kirjoittaa Twitterissä, että iskussa käytetty lennokki tuli maan rajojen ulkopuolelta.

– Afganistanissa tapettu ISIS-K:n suunnittelija oli mukana suunnittelemassa uusia terrori-iskuja. Lennokki tuli ”horisontin yli”, tarkemmin sanottuna tukikohdasta Lähi-Idän alueella Afganistanin ulkopuolella, Babb kirjoittaa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti aiemmin, että uudet terrori-iskut Kabulissa ovat todennäköisiä.

#BREAKING Killed ISIS-K planner in #Afghanistan was involved in “future” attack plans, a senior defense official tells me. Drone came “over-the-horizon”—specifically it came from a base inside the Middle East region but outside of Afghanistan

— Carla Babb (@CarlaBabbVOA) August 28, 2021