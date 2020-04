”Ihmisiä sairastuu, kun rajoitukset puretaan”

Anthony Fauccin mukaan rajoitukset puretaan asteittain ja tapaukset eristetään.

Valkoisen talon tieteellisen neuvonantajan Anthony Fauccin mukaan Yhdysvaltojen koronatoimien purkaminen tulee olemaan hidas ja asteittainen prosessi, CNN uutisoi.

Faucci on ollut Yhdysvaltojen koronatoimien keskeisimpiä arkkitehteja.

– Nyt ei ole kysymys valonkatkaisijasta, josta sanomme että nyt on kesä- tai heinäkuu, ja voimme painaa valot takaisin päälle, Faucci sanoi kanavan haastattelussa.

Fauccin mukaan tilanteessa pitää edetä varovaisesti, uusia korona-aaltoja välttäen. Ihmiset tulevat Fauccin mukaan sairastumaan rajoitusten purkamisen jälkeen, mutta asteittainen purkaminen mahdollistaa tautitapausten nopean eristämisen ja tartuntaketjujen kartoittamisen.

Fauccin mukaan Yhdysvalloissa rajoitusten asteittaista purkamista tullaan todennäköisesti arvioimaan huhtikuun loppupuolella.

New Yorkin metropolialueen tuoreet tilastot antavat Fauccin mukaan aihetta ”varovaiseen optimismiin” siitä, että Yhdysvallat on onnistunut käyrän madaltamisessa. Epävarmuustekijöitä on kuitenkin useita, eikä hätiköityihin päätöksiin ole syytä, Valkoisen talon neuvonantaja korosti.

Dr. Anthony Fauci expresses “hopeful… cautious optimism” as signs emerge that the coronavirus curve may have begun to flatten. https://t.co/Y3z65Z1EFy pic.twitter.com/YUfyXKPLdz — State of the Union (@CNNSotu) April 12, 2020

