USA:n korona-asiantuntija: En tiedä tuleeko joulun vietosta mitään

– Toistaiseksi on liian aikaista sanoa, voivatko ihmiset kokoontua viettämään yhdessä joulua tänä vuonna, Yhdysvaltain allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja ja Valkoisen talon koronaneuvonantaja Anthony Fauci arvioi.

– On liian aikaista sanoa. Meidän pitää keskittyä siihen, että tartuntamäärät saadaan alas, Fauci sanoi CBS:n Face The Nation -ohjelmalle.

Yhdysvaltain koronatartuntamäärät ovat korkeat. Faucin mukaan tartuntamäärien saaminen laskuun on mahdollista rokotteiden ja tehosteannosten avulla.

– Ne auttavat infektioiden ja pitkälle edenneen sairauden vähentämisessä.

Liittovaltion lääkevirasto FDA:n entinen johtaja Scott Gottlieb on tv-haastattelussa eri mieltä joulusta.

– Tulemme olemaan yhdessä Kiitospäivänä ja tulemme olemaan yhdessä jouluna. Se mikä ihmisten täytyy osata päätellä on paljonko koronaa esiintyy heidän paikallisessa yhteisössään, Scott Gottlieb sanoo CNBC:llä.

