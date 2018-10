Brett Kavanaugh nimitettiin USA:n korkeimpaan oikeuteen

Yhdysvalloissa senaatti on nimittänyt paljon huomiota saaneen käsittelyn jälkeen Brett Kavanaughin elinikäiseksi korkeimman oikeuden tuomariksi.

Nimitys meni senaatin äänestyksessä läpi äänin 50-48, mikä noudatti pitkälti puolueiden paikkamääriä senaatissa. Sekä republikaaneista että demokraateista yksi äänesti puolueensa linjan vastaisesti.

Brett Kavanaughia vastaan esitettiin väitteitä 1980-luvulla tapahtuneesta seksuaalisesta ahdistelusta, mutta todisteita tästä ei löytynyt liittovaltion poliisi FBI:n tekemässä selvityksessä. Kavanaugh on myös itse kiistänyt esitetyt väitteet.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitti onnittelunsa Kavanaughille tuoreeltaan yhteisöpalvelu Twitterissä.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2018