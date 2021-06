USA:n koneita Suomessa: Yli 70 koneen harjoitus alkamassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

ACE 21 -harjoituksessa lennetään kaksi lentokierrosta päivässä Norjan, Suomen ja Ruotsin alueella.

Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimien järjestämässä Arctic Challenge Exercise 21 (ACE 21) -harjoituksessa lennetään kesäkuussa kaksi lentokierrosta päivässä Euroopan suurimmassa yhtenäisessä harjoitusilmatilassa.

Ilmavoimien mukaan harjoitukseen osallistuu yli 70 monitoimihävittäjää, kuljetuskonetta ja ilmatankkauskonetta. Norjan F-35-hävittäjät osallistuvat harjoitukseen ensimmäistä kertaa.

Isäntämaiden lisäksi mukana on lento-osastoja Alankomaista, Britanniasta, Saksasta, Tanskasta ja Yhdysvalloista sekä NATO:n E-3A AWACS -johtokeskuskone.

Harjoitus toteutetaan koronapandemian vuoksi erityisjärjestelyin 7–18. kesäkuuta. Suomen ilmavoimista harjoitukseen osallistuu 12 Lapin lennoston F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää, kaksi Hawk-suihkuharjoituskonetta ja yksi C-295M-kuljetuskone.

Suomessa käytössä on Lapin lennoston Rovaniemen tukikohta, jonne tukeutuu kymmenen Saksan ilmavoimien Eurofighteria ja kaksi Yhdysvaltain ilmavoimien KC-135 Stratotanker -ilmatankkauskonetta. Muut käytössä olevat tukikohdat ovat Bodö ja Örlanti Norjassa sekä Luulaja Ruotsissa.

Vuodesta 2013 alkaen joka toinen vuosi järjestetyt ACE-harjoitukset ovat osa Suomen, Norjan ja Ruotsin välistä NORDEFCO-yhteistyötä. Maiden ilmavoimat järjestävät lähes viikoittain yhteisiä ilmataisteluharjoitteluun keskittyviä Cross Border Training (CBT) -lentokierroksia, joissa osallistujamaat toimivat maiden pohjoisosien kotitukikohdistaan käsin.

Yhdysvaltain merijalkaväen laivuevierailun lentotoiminta on lisäksi alkanut Karjalan lennostossa. Ilmataisteluharjoitteluun keskittyvässä toiminnassa on mukana yhteensä 20 F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää, joista puolet on Suomesta ja puolet Yhdysvalloista.

– Ensimmäiset lentokierrokset koostuvat tutustumislennoista ja lähi-ilmataistelun harjoittelusta. Laivuevierailun edetessä siirrytään laajempiin kokonaisuuksiin, jolloin koneita on ilmassa enemmän ja harjoittelussa keskitytään näköetäisyyden ulkopuolella tapahtuvaan ilmataisteluun, Ilmavoimat kirjoittaa Facebookissa.