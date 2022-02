USA:n Kiovan-lähetystön edustalla oli salaperäinen mielenosoitus

Noin kaksisataa ihmistä osoitti mieltään keskiviikkona Yhdysvaltain Kiovan-suurlähetystön edustalla. Mielenosoittajat protestoivat Yhdysvaltain osallistumista Venäjän ja Ukrainan väliseen kriisiin, kertoo BuzzFeed News.

– Mutta kukaan, jolta kysyin, ei osannut selittää tarkasti, mitä he vastustavat. He sanoivat tulleensa paikalle, koska ”Natasha soitti meille”, kertoo BuzzFeed Newsin kirjeenvaihtaja Christopher Miller Twitterissä.

Natasha kertoi, että ihmiset kuuluvat kansalaisjärjestöön. Hän ei kuitenkaan suostunut kertomaan järjestön nimeä.

Christopher Millerin mukaan paikalla olleet ihmiset vaikuttivat olevan eläkeläisiä.

– Kun kysyin, miten heillä oli varaa uusiin ja kalliisiin banderolleihin, he sanoivat jonkun lahjoittaneen ne.

Kyseessä on ilmiö, jossa ihmiset saapuvat paikalle maksua vastaan. Heille tarjotaan yleensä noin 200–500 hryvniaa (6,25–15,60 euroa) siitä, että he seisovat yhdessä paikassa muutaman tunnin. Sen jälkeen heille maksetaan, ja heidät viedään bussilla pois.

Christopher Miller tapasi henkilöt, jotka järjestivät mielenosoituksen.

– He eivät halunneet antaa haastattelua, mutta keskustelin heidän kanssaan. Andriy Kovalenkoksi esittäytynyt henkilö sanoi, että he kuuluvat No Corruption -kansalaisryhmään. Ryhmällä ei ole verkkosivuja tai käyntikortteja, Miller sanoo.

Moni protestoija kertoi, että heille soitettiin tiistaina ja pyydettiin tulemaan lähetystölle keskiviikkona. Kun he saapuivat paikalle, ryhmä miehiä antoi heille banderolleja ja julisteita.

Mielenosoituksessa puhunut Maksym Plakhtyenko kertoi, että hän ei tiedä järjestäjistä mitään. Häntä pyydettiin paikalle, koska hän osaa englantia ja hänellä on ”periaatteellinen kanta” sotaa vastaan. Plakhtyenko sanoi, että USA provosoi sotaa.

Venäjä on keskittänyt valtavan määrän joukkoja Ukrainan rajalle. Venäjän pelätään aloittavan hyökkäyksen Ukrainaan.

These type of “actions,” as folks here are referring to this, are known colloquially as rent-a-crowds. Usually they are offered 200-500 UAH to stand in place for some hours. Then they are paid and bused away. FWIW, ppl say they aren’t paid. Although one woman said “not yet.” 😉

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 9, 2022