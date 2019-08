USA:n keskuspankki laski korkoa, mutta jatkosta ei lupausta

Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoitti keskiviikkona illalla laskevansa ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä 2 – 2,25 prosenttiin. Fedin pääjohtaja Jerome Powellin mukaan koronlaskuista ei kuitenkaan olla aloittamassa uutta pitkää jaksoa, kuten taantumassa tehtäisiin.

Hän painotti CNBC:n mukaan lehdistötilaisuudessa, että hän ei ole sanonut koronlaskujen jäävän vain tähän yhteen kertaan, mutta pitkälle laskujen sarjalle Fedin komitea ei näe tarvetta. Siihen lähdetttäisiin vain, jos talouden nähtäisiin todella olevan heikossa tilassa.

Powellin mukaan Yhdysvaltain talous on kasvanut alkuvuonna hyvää vauhtia, mutta hän muistutti teollisuustuotannon laskeneen jo kahden vuosineljänneksen ajaam. Lisäksi maailman talous on heikentynyt.

Presidentti Donald Trump ilmaisi Twitterissä pettymyksensä Fedin pääjohtajaan. Hänen mukaansa markkinat olisivat halunneet kuulla koronlaskun olevan alku pitkälle ja aggressiiviselle koronlaskukierrokselle, jolla pysyttäisiin Kiinan, EU:n ja muiden maailman valtioiden vauhdissa.

Yhdysvaltain osakemarkkinoilla reagoitiin Fedin päätökseen loivalla kurssilaskulla. Suurimpien yhtiöiden S&P 500 -indeksi laski 1,1 prosenttia.

Financial Timesin haastatteleman analyytikon mielestä Powellin puhe toi esiin Fedin avomarkkinakomitean jakautuneista mielipiteistä johtuvat viestintävaikeudet. Hänen mukaansa puhe oli kompromissi.

Fed ilmoitti myös lopettavansa taseensa supistamisen heti eikä vasta syyskuussa, kuten aiemmin suunniteltiin. Tasetta alettiin supistaa toukokuussa vähentämällä valtion velkakirjojen ostoja, mikä tarkoitti rahapolitiikan tiukentamista.

Pankkikonserni Nordean mukaan koronlaskun suuruus oli odotettu, mutta ainakin ensireaktio markkinoilla oli pieni pettymys. Nordea mukaan markkinoiden näkemys taloustilanteesta on Fediä pessimistisempi, ja Fediltä kaivattaisiin kyyhkymäisempiä toimia.

– Sijoittajat voivat tulkita eilisen koronlaskun signaalina heikentyvästä taloudesta tai nähdä Fedin jatkavan noususuhdannetta ennakoivalla leikkauksella, Nordea arvioi aamukatsauksessaan.

Nordea on itse ennustanut yhteensä neljää koronlaskua seuraavan vuoden aikana.

What the Market wanted to hear from Jay Powell and the Federal Reserve was that this was the beginning of a lengthy and aggressive rate-cutting cycle which would keep pace with China, The European Union and other countries around the world….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2019