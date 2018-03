USA:n kenraali paljastaa: Tapoimme suuren määrän venäläisiä, pelkäsin johtavan sotaan

Yhdysvaltojen armeijan prikaatikenraali Jonathan Braga vahvistaa NBC:n haastattelussa suoraan amerikkalaisten joukkojen surmanneen suuren määrän venäläisiä palkkasotilaita rankassa taistelussa Syyriassa helmikuun alussa.

Paljastusta tässä arvioiva War Zone huomauttaa, että Bragan kommentit poikkeavat yllättävsti aiemmista amerikkalaislausunnoista. Yhdysvallat on pyrkinyt pikemminkin vähättelemään venäläisten sotilaiden roolia taistelussa. Venäjän hallinto on taas kiistänyt joukkojensa osallistumisen taisteluun. Venäjä on myöntänyt ainoastaan, että taisteluun saattoi osallistua jokunen Syyriaan omin päin matkustanut vapaaehtoinen.

Verkkouutiset kertoi taistelusta ensin tässä. Se sai alkunsa, kun Venäjän Syyriassa käyttämät Wagner-yhtiön palkkasotilaat tekivät yhdessä Syyrian hallitusta tukevien joukkojen kanssa yllätyshyökkäyksen amerikkalaisten tukemien syyrialaistaistelijoiden tukikohtaan. Hyökkäys tehtiin osapuolten sopiman Eufrat-joen liennytysrajan yli.

Amerikkalaiset vastasivat siihen voimalla. Aiemmin julki tulleiden tietojen perusteella ilmatuen turvin tehdyissä rajuissa vastaiskuissa saattoi kuolla jopa satoja venäläisiä. Taistelun jälkeen julkaistujen ääninauhojen perusteella venäläiset kärsivät kovan tappion. Useiden lähteiden mukaan uhreja oli jopa satoja. Amerikkalaisjoukot eivät tiettävästi kärsineet lainkaan tappioita.

NBC kysyy Jonathan Bragalta paikan päällä (video haastattelusta alla), pitääkö julkisuudessa ollut tieto ”venäläisjoukon kärsimistä 200-300 uhrista paikkansa”.

– Olemme nähneet saman avoimissa raporteissa ja sanoisin, että se on lähellä meidänkin arvioitamme, prikaatikenraali vastaa.

NBC on lisännyt varsinaiseen uutisjuttuunsa myöhemmin päivityksen, jossa todetaan, että vaikka taistelussa kuoli 200-300 hyökkääjää, eivät he kaikki olleet venäläisiä. Tästä huolimatta Bragan vahvistus vaikuttaisi joka tapauksessa tukevan vahvasti jo aiemmin julkisuudessa liikkuneita tietoja suurista uhriluvuista.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta 50 vuoteen, kun amerikkalaiset ja venäläiset joukot ovat olleet suorassa taistelukontaktissa keskenään.

Bragalta kysytään, oliko hän huolissaan siitä, että tällainen taistelu voisi johtaa oikeaan sotaan Venäjän kanssa.

– Olin ehdottoman huolissani, hän vastaa.

Braga kertoo pitäneensä siksi yllä ”ammattimaista dialogia venäläisen puolen kanssa koko yön läpi”. Syyriassa operoivien amerikkalaisten ja venäläisten joukkojen välille on avattu kuuma linja selkkauksien välttämiseksi. Tässä tilanteessa se ei kuitenkaan vaikuta auttaneen.

NBC:n haastattelusta julkaisemien pätkien perusteella Braga kertoo soittaneensa heti hyökkäyksen alettua venäläiselle sodanjohdolle ja kysyneen, mitä alueella oikein oli meneillään.

– He vastasivat sanomalla, etteivät nuo ole meidän joukkojamme. Siinä hetkessä se oli hämmentävää, Braga toteaa.

Wagner-yhtiön palkkasotilaat ovat tiettävästi Venäjän valtion suorassa ohjauksessa. Syyrian lisäksi yhtiön joukkoja on käytetty myös Ukrainassa. Eräs keskeisiä syitä palkkasotilaiden käyttöön on miestappioiden salaaminen ja operaatioiden kiistettävyys.

