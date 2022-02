USA:n kenraali: Venäjä kokee odotettua enemmän tappioita

Entisen Yhdysvaltain armeijan Euroopan komentaja ennustaa Venäjälle pitkää ja raskasta sotaa.

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling arvioi Venäjän joutuvan todennäköisesti taistelemaan Ukrainassa pitkään.

Hän arvioi sodan etenemistä pitkässä Twitter-ketjussaan. Hertling listaa siinä perustelujaan CNN:n haastattelussa esittämälleen arviolle siitä, että Ukraina pystyy panemaan ennakoitua paremmin kampoihin Venäjän joukoille. Tämä tulee hänen mukaansa lopulta nakertamaan Venäjän taistelutahtoa ja -kykyä.

Entinen kenraali puhuu ”taistelukenttämatematiikasta”. Mark Hertlingin mukaan joukon taistelukykyyn vaikuttavat kaksi asiaa, resurssit ja tahto.

– Tilanteista, joissa paremmalla taistelutahdolla varustettu joukko voittaa suuremmilla resursseilla varustetun joukon, on useita historiallisia esimerkkejä, Mark Hertling toteaa.

Hänen mukaansa venäläisillä on Ukrainassa selkeä etu resursseissa. Evp-kenraali jatkaa venäläisistä, että joukkoja on paljon, kalusto on ”suhteellisen hyvää, mutta ei erinomaista”, heidän tykistönsä ja pitkän kantaman kykynsä ovat tuhoisia ja heillä on ilmaherruus.

– Venäjän koulutus on karmeaa (olen nähnyt venäläisten harjoittelevan ja miten he suorittavat ”harjoituksia”). Heidän logistiikkansa ja tiedustelunsa on kömpelöä. Heidän sotilaansa ovat pääosin ensimmäisen vuoden varusmiehiä ja heillä on huono aliupseerikunta. Heidän upseeristonsa on pääosin surkeaa, Hertling kuitenkin jatkaa.

Hän kertoo toimineensa ukrainalaisten kanssa ensi kertaa jo vuonna 2004. Tuolloin Ukrainan sotilaat olivat Hertlingin mukaan huonosti johdettuja ja koulutettuja. Sittemmin Ukrainan asevoimat ovat kuitenkin kehittyneet. Tämä kehitys on vain kiihtynyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2014.

Mark Hertlingin mukaan Ukrainan joukoilla on nyt kansan ja poliittisen johdon vahva tuki ja hyvät upseerit ja aliupseerit. Hän nostaa myös esiin laajan kansainvälisen tuen liittolaisilta.

”Pitkä taistelu”

Entinen komentaja muistuttaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin valheista ja rikoksista ja Venäjän toimien herättämästä paheksunnasta.

– Tämä tulee vain pahenemaan, kun Venäjän joukot jatkavat julmuuksia taistelukentällä – ja niitä myös tulee, Mark Hertling sanoo.

Hänen mukaansa sodan alku oli Ukrainalle kova ja tilanne pahenee Venäjän käyttäessä tavanomaisen ja epätavanomaisen sodankäynnin työkaluja, kybersotaa, ilmavoimia, tykistöä ja erikoisjoukkoja.

– Mutta Venäjä on silti hyökkääjä. Heidän on siis toimittava ja jatkettava liikettä. Tämä kuluttaa heitä, kenraali arvioi.

Mark Hertling ei katso Ukrainan puolustuksen olleen alkuun kovin onnistunutta. Hän arvioi sen kuitenkin kehittyvän.

– Luonnehditaan sitä sitten ”kapinaliikkeeksi” tai ”sissisodaksi”, Ukraina tulee väsyttämään vihollisen, jonka taistelutahto on valmiiksi huonoa ja jonka tuki kotoa äiti-Venäjältä on yhä matalampaa.

Amerikkalaiskenraalin mukaan Venäjän joukkojen haluttomuutta sotia Vladimir Putinin puolesta ei pidä unohtaa.

– He tulevat epäilemään [sotatoimien] oikeutusta – jos eivät tee niin jo nyt. He tulevat kokemaan enemmän miestappioita kuin he odottivat, mikä tulee johtamaan laajempiin protesteihin kotimaassa.

Mark Hertling ennustaakin ”pitkää taistelua”, jossa presidentti Putin kuvataan yhä useammin häviäjänä.

– Hän ei ole riskinottaja, hän on uhkapeluri. Riskiä voi hallita, mutta hävittyä uhkapeliä ei voi kääntää.

Vladimir Putin on Mark Hertlingin mukaan nyt Josif Stalinin, Adolf Hitlerin, Nicolae Ceaușescun ja Saddam Husseinin tiellä.