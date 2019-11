USA:n kenraali varoittaa Iranin suurhyökkäyksestä

Amerikkalaiskenraalin mukaan Persianlahden valtiot ovat vaarassa.

Yhdysvaltalaisten lisäjoukkojen lähettäminen Persianlahden alueelle kevään jälkeen ei todennäköisesti ole estänyt Irania suunnittelemasta suurta hyökkäystä, arvioi USA:n Lähi-idän sotatoimien päämajan komentaja, kenraali Kenneth F. McKenzie Jr.

– Arvioni mukaan on erittäin mahdollista, että he hyökkäävät uudestaan, hän sanoo.

Asiasta kertoo The Times of Israel viitaten The New York Timesiin.

Kenraali McKenzien mukaan Persianlahden valtiot ovat vaarassa. Iran ampui viime kesänä alas amerikkalaisen lennokin. Irania on myös syytetty hyökkäyksistä öljytankkereita ja Saudi-Arabian öljylaitoksia vastaan.

– Kyse on heidän (Iran) tämänhetkisestä kulkusuunnastaan. Hyökkäys Saudi-Arabian öljylaitoksia vastaan oli erittäin röyhkeä. En sulkisi sitä pois jatkossa, kenraali McKenzie toteaa.

Yhdysvaltain johtama kansainvälinen laivastokoalitio aloitti hiljattain operaatiot merenkulun vapauden turvaamiseksi Persianlahdella.