USA:n kenraali: Kun Venäjä hyökkää, länsi yllättyy aina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ukrainan suvereniteettia on kenraaliluutnantti Ben Hodgesin mielestä uskallettava puolustaa päättäväisesti.

Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen esikunta on nostanut tällä viikolla valmiuttaan Venäjän keskitettyä yhä enemmän joukkoja Ukrainan rajan tuntumaan. Amerikkalaisjoukot varautuvat nyt potentiaaliseen välittömään kriisiin.

Entisen USA:n Euroopan-joukkojen komentajan, kenraaliluutnantti Ben Hodgesin mukaan tämä tarkoittaa muun muassa Yhdysvaltain meri- ja ilmavoimien partioinnin tiivistämistä sekä tiedustelutoiminnan lisäämistä kaikkialla Euroopassa.

Hodges arvioi Venäjän toiminnan viittaavan siihen, että Kreml pyrkii nyt testaamaan Yhdysvaltain johtoon tammikuussa nousseen presidentti Joe Bidenin hallinnon sitoutumista Ukrainan suvereniteetin puolustamiseen.

– Arvelen Kremlin laskelmoivan, miten pitkälle voidaan mennä ennen kuin USA todella tekee jotain joko sotilaallisesti tai taloudellisesti, Hodges sanoo amerikkalaiselle julkisen palvelun radiokanavalle antamassaan haastattelussa.

Venäjälle on pantava hanttiin

Länsi-Ukrainassa on Hodgesin mukaan tällä hetkellä koulutustehtävissä noin 200 amerikkalaista ja 150 kanadalaista sotilasta. Jos Venäjä nyt kiihdyttäisi Itä-Ukrainassa jo seitsemättä vuotta jatkuneita sotatoimia, hän ei usko, että USA:n joukot osallistuisivat sotatoimiin Ukrainan rinnalla.

– Voin kuvitella sellaisen tilanteen, mutta en pidä sitä todennäköisenä. Luulen, että ennen joukkojen lähettämistä tekisimme ensin kaiken muun voitavamme Ukrainan suvereniteetin tukemiseksi, hän sanoo.

Kun Venäjä vuonna 2014 miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin ja liitti sen laittomasti omaan alueeseensa, lännessä tapahtumia seurattiin hämmästyksen ja epäuskon vallassa. Sotilaallista apua ei mikään valtio Ukrainalle antanut. Nyt Kiovassa pelätään, että sodan mahdollisesti eskaloituessa maa on jälleen jäämässä yksin.

– Me – ei vain Yhdysvallat, vaan länsi kokonaisuudessaan – sallimme itsellemme tulla edelleen yllätetyiksi siitä, että Venäjä saattaa todella käyttää voimaa eurooppalaista valtiota vastaan. Meidän olisi lakattava hämmästymästä siitä, että he kunnioittavat vain voimaa. Meidän on tehtävä vastarintaa, Hodges toteaa.