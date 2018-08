USA:n kenraali: Iranin erikoisjoukkojen komentaja pääuhka Lähi-idässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän operaatioista vastaava kenraali kritisoi rajusti Iranin vallankumouskaartin erikoisjoukkojen komentaja Qassem Suleimania, kertoo CNN.

– Suleimani on vastuussa Iranin useista epätasapainoa aiheuttavista toimista Lähi-idässä, sanoo Yhdysvaltain asevoimien sotatoimialueen päämajan komentaja, kenraali Joseph Votel.

– Suleimani on luonteeltaan erittäin aggressiivinen. Missä tahansa Iran toimii, Suleimani on siellä. Oli kyseessä sitten Syyria, Irak tai Jemen, hän on siellä. Hänen johtamansa Quds-joukot ovat pääuhka ja lietsovat epätasapainoa.

Quds-joukot ovat toimineet monesti Iranin ulkopuolella aseistaen ja kouluttaen Iranin tukemia asejoukkoja. Suleimanilla on ollut suuri rooli Iranin sekaantuessa Syyrian sisällissotaan ja Isisin vastaiseen sotaan Irakissa.

Kenraali Votelin mukaan Yhdysvaltain asevoimat pystyy pitämään Hormuzinsalmen laivareitit auki, vaikka Iran on uhannut sulkea ne.

Hormuzinsalmi yhdistää Persianlahden ja Arabianmeren toisiinsa. USA:n energiaministeriön mukaan Hormuzinsalmen läpi kulkee noin 20 prosenttia maailman öljystä.

Iranin vallankumouskaarti osallistui Iranin äskettäin pitämään suureen laivastoharjoitukseen, joka järjestettiin normaalia aikaisemmin. Kenraali Votelin mukaan harjoituksen ajoitus kytkeytyy Iranin vastaisiin pakotteisiin, jotka USA asetti uudelleen voimaan.

Kenraali Votel toteaa, että USA:n asevoimat varmistaa vapaan merenkulun myös Punaisenmeren ja Arabianmeren yhdistävässä Bab el-Mandebin salmessa, jossa Iranin tukemat Jemenin huthi-kapinalliset ovat hyökänneet öljytankkereita vastaan.