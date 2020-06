USA-päättäjät Helsingistä: Vladimir Putin joko dominoi tai nöyryyttää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Condoleezza Rice luonnehti Venäjän presidenttiä viiltävästi.

Verkkouutiset kertoi maanantaina USA:n entisen kansallisen turvallisuusneuvonantajan John Boltonin kohukirjasta The Room Where It Happened tässä ja tässä.

John Boltonin kuvauksien mukaan Venäjän ja USA:n presidenttien heinäkuun 2018 Helsingin huippukokous päätyi katastrofaalisiin tunnelmiin. Amerikkalaiset olivat kauhuissaan presidenti Donald Trumpin Venäjän vaalivaikuttamisesta antamista kommenteista. Vladimir Putinin mielistelyn yhteydessä Trumpin katsottiin hylänneen USA:n tiedustelun linjan. Potkuja ja eroja odotettiin.

Bolton kertoo kirjassa ex-kollegansa ja USA:n entisen ulkoministerin Condoleezza Ricen kanssa tuolloin käymästään puhelusta. Siinä Rice sanoi, ettei tule kommentoimaan julkisesti.

– Tiedätkö, John, että Putin tietää vain kaksi tapaa ihmisten kanssa toimimiseen: heidän nöyryyttämisensä tai heidän dominoimisensa, eikä hänelle voi sallia sitä, Condoleezza Rice oli todennut.

John Bolton kirjoittaa olleensa samaa mieltä.

Totuuden puhuminen on venäläisen mielestä oveluudella korkein aste — René Nyberg (@nyberg_ren) June 22, 2020