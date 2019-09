USA:n joukkoampumisissa tänä vuonna jo tuhansia uhreja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Texasissa lauantaina tapahtuneessa ammuskelussa kuoli viisi ihmistä.

Viisi ihmistä on kuollut ja 21 haavoittunut Yhdysvaltain Texasissa lauantaina tapahtuneessa joukkoammuskelussa, kertoo USA Today. Ammuskelu sai alkunsa poliisin pysäytettyä tekijän kullanvärisen auton maantiellä sattuneen liikennerikkomuksen vuoksi.

Mies avasi tulen poliiseja kohti autonsa takaikkunan läpi ja pakeni paikalta. Hän kaappasi pakomatkansa aikana myös postiauton ja ajoi sillä lopulta päin poliisiautojen muodostamaa tiesulkua, minkä jälkeen hän kuoli poliisin luoteihin. Loukkantuneista kolme on lehden tietojen mukaan poliiseja.

Yhdysvalloissa on tänä vuonna sattunut 281 joukkoampumisen kriteerit täyttävää ampumista, joissa on kuollut 602 ihmistä ja loukkaantunut 2356. Määritelmän mukaisesti joukkoampumiseksi lasketaan tapaukset, joissa on neljä tai useampia kuolleita tai haavoittuneita tekijä poislukien.

Vuonna 2018 joukkoampumisia tapahtui maassa 337 ja tätä edeltävänä vuonna 346.