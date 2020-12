USA:n johtajia rokotetaan suorassa lähetyksessä

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence saa Pfizer-yhtiön koronavirusrokotteen suorassa televisiolähetyksessä perjantain aikana.

Valkoisen talon mukaan koronavirustyöryhmää johtavan Pencen rokottamisen toivotaan vahvistavan amerikkalaisten luottamusta rokotteen turvallisuuteen ja tehokkuuteen.

Samassa tilaisuudessa rokotetaan myös varapresidentin vaimo Karen Pence ja johtava lääkäri Jerome Adams.

NBC:n mukaan tuleva presidentti Joe Biden saa koronarokotteen ensi viikon aikana.

– En halua päästä jonon kärkeen. Mutta haluan varmistaa, että osoitamme Amerikan kansalle rokotteen turvallisuuden. Tulen ottamaan sen julkisesti, jotta näette sen kaikki kerralla, Joe Biden sanoi medialle Delawaressa.

Yhdysvaltain entiset presidentit Barack Obama, George W. Bush ja Bill Clinton ovat ilmoittaneet ottavansa rokotteen julkisesti. Myös Covid-19-infektiosta toipuneen presidentti Donald Trumpin odotetaan saavan koronarokote lähiaikoina.

The development and manufacturing of a vaccine typically takes 8-12 years but under Operation Warp Speed, we have done it in 8-12 months and we are on track to deliver MILLIONS of doses before the end of December! This is a Medical Miracle! pic.twitter.com/ZLRM76FFVt

— Mike Pence (@Mike_Pence) December 15, 2020