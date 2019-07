USA:n ja Venezuelan koneet aggressiivisessa kohtaamisessa

Venezuelan ilmavoimien Suhoi Su-30 -hävittäjäkoneen kerrotaan lähestyneen aggressiivisesti amerikkalaista EP-3-tiedustelukonetta viime perjantaina kansainvälisessä ilmatilassa.

Signaalitiedusteluun suunniteltu amerikkalaiskone suoritti tuolloin ”kansainvälisesti tunnustettua ja hyväksyttyä” tehtävää Karibianmerellä.

Yhdysvaltain mukaan toimenpide on osoitus Venäjän ”vastuuttomasta sotilaallisesta tuesta” Venezuelan presidentti Nicolas Madurolle.

– [Tapaus] alleviivaa Maduron häikäilemätöntä ja vastuutonta käytöstä, joka uhkaa kansainvälisiä normeja ja ihmiskaupan vastaista työtä, Yhdysvaltain asevoimat toteaa tiedotteessa.

Talousromahduksesta kärsivän Venezuelan presidentti on sinnitellyt viimeisen vuoden aikana vallassa toistaiseksi uskollisten asevoimien sekä Venäjän, Kiinan ja Kuuban tuella. Suurin osa länsimaista ja Etelä-Amerikan maista on tunnustanut maan tilapäiseksi johtajaksi opposition Juan Guaidon.

1 of 2 JUST RELEASED #Venezuela SU-30 Flanker “aggressively shadowed” a U.S. EP-3 aircraft at an unsafe distance July 19, jeopardizing the crew & aircraft. The EP-3 was performing a multi-nationally recognized & approved mission in international airspace over #CaribbeanSea. pic.twitter.com/edjmPqXbmP

— U.S. Southern Command (@Southcom) July 21, 2019