USA:n ja Venäjän sotalaivat vaaratilanteessa videolla

Amerikkalainen ja venäläinen sotalaiva olivat vähällä törmätä Itä-Kiinan merellä. Yhdysvaltain laivasto tiedottaa vaaratilanteesta sivuillaan.

Laivaston mukaan Yhdysvaltain ja Venäjän alukset olivat lähellä törmätä, kun venäläinen Admiral Vinogradov -hävittäjä lähestyi Yhdysvaltain USS Chancellorsvilleä takaa ja ohitti sen vain noin 15-30 metrin päästä.

Amerikkalaislaiva odotti tilanteessa helikopterin laskeutumista ja eteni tasaisella nopeudella ja kurssilla, kun venäläisalus lähestyi.

Venäjän tyynenmeren laivasto on kommentoinut tapausta sanomalla, että Yhdysvaltain alus poikkesi venäläisaluksen edestä 50 metrin päästä, mikä pakotti venäläisaluksen muuttamaan kurssiaan. Yhdysvaltain seitsemännen laivaston komentaja Clayton Doss kiistää väitteet toteamalla venäläisten käytöksen olleen ”vaarallista ja epäammattimaista”.

Katso videot tapauksesta alta:

