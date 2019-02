USA:n ja Pohjois-Korean neuvottelut poikki – Näin Donald Trump selittää

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin huipputapaaminen Vietnamin Hanoissa katkesi torstaina yllättäen, kun Valkoinen talo ilmoitti muutoksista ohjelmaan.

Valkoinen talo tiedotti Suomen aikaa varhain aamulla, ettei kaavailtua ydinasesopimusta allekirjoitetakaan ja perui suunnitellut seremoniat. Myös Trumpin ja Kimin yhteinen lounas peruttiin.

– Meillä oli vaihtoehtoja. Tässä vaiheessa päätimme, ettemme valitse niistä yhtäkään. Katsotaan, miten tilanne kehittyy, Donald Trump kommentoi medialle Hanoissa NBC:n mukaan.

– Joskus on vain lähdettävä kävelemään – ja uskon, että tämä oli yksi niistä hetkistä, Trump jatkoi.

Pohjois-Korean kerrotaan vaatineen kaikkien Yhdysvaltain maalle asettamien pakotteiden poistamista vastineeksi Yongbyonin ydinlaitoksen sulkemisesta. Se ei kuitenkaan riittänyt amerikkalaisille.

Yhdysvaltain presidentti lisäsi tapaamisen Kim Jong-unin kanssa olleen kuitenkin ”erittäin ystävällismielinen” ja päättyneen kädenpuristukseen. Neuvottelujen katkeamisen yksityiskohdista ei ole tullut tämän tarkempia tietoja.

Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders kertoi aiemmin torstaina, ettei tapaamisessa päästy minkäänlaiseen sopimukseen. Hänen mukaansa molemmat osapuolet odottavat kuitenkin tapaavansa vielä tulevaisuudessa.

NBC kertoi torstaina ensimmäisenä , että Yhdysvallat oli luopunut jo ennen tapaamista vaatimuksestaan siitä, että Pohjois-Korean tulisi paljastaa täysin kaikki ydinaseensa ja ohjusohjelmansa amerikkalaisille.

Pres says Kim wanted all US sanctions lifted in exchange for shutting down North Korea's Yongbyon Nuclear Facility, but Pres says that's not enough. @SecPompeo says it still leaves missiles, warheads and weapon systems. "We couldn't quite get there today." pic.twitter.com/0sOfxWfNzD

— Mark Knoller (@markknoller) February 28, 2019