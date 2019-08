USA:n ja Kiinan kiistaan ei odoteta nopeaa ratkaisua

Suurimpia maiden välisiä ongelmia tuskin saadaan Nordean mukaan sovittua.

USA:n ja Kiinan kauppakiistan viimeisimmän kehityksen jälkeen Nordean asiantuntijoiden on vaikea nähdä nopeaa ratkaisua kauppasodan päättämiseksi.

– Uskomme osapuolten pyrkivän kuitenkin jonkinlaiseen pintapuoliseen sopuun, mutta suurimpia maiden välisiä ongelmia, kuten Kiinan valtiontukijärjestelmää, tuskin saadaan sovittua, arvioidaan Nordean aamukatsauksessa.

USA:n ja Kiinan kauppavääntö ja yleinen voimasuhteiden selvittely alkoi uudelleen vauhtiin viime torstaina kuukauden kestäneen välirauhan jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti uusista tuontiveroista lopulle tuontituotteille Kiinasta.

Nordea muistuttaa, että tämän jälkeen kaikessa USA:n tavaratuonnista Kiinasta olisi jonkin asteinen tuontivero.

Perjantaina Kiina uhkasikin vastatoimenpiteillä, jos tuontivero astuu syyskuussa voimaan.

– Uutislähteiden mukaan Kiinan valtio pistää USA:n maataloustuotteiden ostot jäihin vastaliikkeenä viimeisimmälle tulliuhkaukselle, aamukatsauksessa todetaan.

Trump on arvostellut Kiinaa siitä, ettei maa ole ostanut sellaisia määriä USA:n maataloustuotteita, kuten Trumpin mukaan G20-kokouksessa on sovittu. Nordena mukaan maiden välisessä kaupassa erityisesti merkittävä osuus on ollut soijapavuilla, joita Kiina on alkanut ostamaan Brasiliasta.