USA:n ja EU:n tapaamisesta povataan vaikeaa

Kiina puhuttanee ulkoministereitä maanantaina.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo tapaa EU-kollegansa maanantaina puolitoistatuntisen etäkokouksen merkeissä, Politico uutisoi. Ennakkoarvioissa tapaamisesta povataan hankalaa.

– Hän haluaa puhua pääosin Kiinasta. Me haluamme nostaa esiin myös muita asioita, nimettömänä esiintyvä EU-lähde kommentoi.

Yhdysvaltojen ja EU:n välit ovat viilenneet Donald Trumpin presidenttikauden aikana, ja Pompeo tunnetaan presidentin keskeisenä tukijana. Yhdysvallat on kuitenkin yhä unionin tärkein kahdenvälinen suhde, EU-virkamies vakuuttaa.

Yhdysvaltalaislähteen mukaan Pompeo haluaa maanantaina keskustella Kiinan lisäksi myös Venäjästä. Myös Libyan tilanne tulee todennäköisesti puhuttamaan ulkoministereitä.

Etenkin Kiina-kysymys on lyönyt kiilaa EU:n ja Yhdysvaltojen välille. Yhdysvallat on viime aikoina koventanut retoriikkaansa Pekingin suuntaan, kun taas EU on toistaiseksi pysytellyt diplomaattisemmalla polulla. Vaikka EU haluaisikin tukea Yhdysvaltoja, koetaan se unionin piirissä yhä hankalammaksi.

– Pompeo haluaa apuamme Kiinaan kanssa, sillä he ovat ymmärtäneet että asiat menivät liian pitkälle, mutta se on vaikeaa, hyvin vaikeaa… he potkivat meitä jatkuvasti, EU-lähde sanoo.

Monet Yhdysvaltojen viimeaikaisista ulkopoliittisista linjanvedoista, kuten osan joukoista vetäminen Saksasta sekä Open Skies-sopimuksesta lähteminen, ovat herättäneet EU:ssa huolta, Politico kertoo.