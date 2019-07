USA:n ilmavoimien komentaja lensi Suomessa Hornetilla

Kenraalin mukaan kyseessä on ’molemminpuolisen luottamuksen viesti’.

Amerikkalainen Defense News kertoo Yhdysvaltain ilmavoimien komentajan neljän tähden kenraali David L. Goldfeinin vierailusta Suomessa sunnuntaina ja maanantaina. Kenraalin delegaatio kävi ilmavoimien esikunnassa, ilmasotakoulussa ja Karjalan lennostossa.

Kuopioon päivätyn jutun otsikossa kenraalin kerrotaan saaneen Rissalassa maistiaisen suomalaisista hävittäjätaktiikoista. Goldfeinin kerrotaan lentäneen F/A-18 Hornetin takaistuimella seuraamassa suomalaislentäjän toimintaa ilmataistelun harjoituksessa.

– Kun lennän toisen maan kanssa, on siinä todella viesti molemminpuolisesta luottamuksesta ja todella mahdollisuus korostaa heidän ilmavoimiensa ammattimaisuutta, kenraali Goldfein sanoi Defense Newsille.

Hänen mukaansa lento olisi voinut tapahtua Nevadassa Nellisin tukikohdassa ”enkä olisi huomannut eroa”. Kenraali kiitteli suomalaislentäjien ”poikkeuksellista” tasoa.

Kenraali Goldfeinin suomalaislentäjä lensi harjoituksessa osana kahden koneen muodostelmaa neljää konetta vastaan. Tehtävänä oli estää vihollista pommittamasta avainkohdetta.

– On valtavia epäluottamuksen siemeniä heidän ja Venäjän välillä. Sanotaan niin, että he ottavat uhan vakavasti ja heidän kiinnostuksensa kumppanuuteemme on uskomattoman tärkeä heille, kenraali luonnehti suomalaisia amerikkalaislehdelle.

Vierailun isäntänä toimi ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Pasi Jokinen. Kenraali David Goldfein tapasi puolustusvoimain komentajan Jarmo Lindbergin vierailun yhteydessä Tikkakoskella.

Defense News: The US Air Force’s top general gets a taste of Finnish fighter tactics #ilmavoimat #FINAF @KarjalanLsto https://t.co/C7tjMAbvs8 — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) July 16, 2019