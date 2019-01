Ilmaiskut ISIS:iä vastaan ovat jatkuneet vetäytymispäätöksestä huolimatta.

Tšetšenian tasavallan ihmisoikeusneuvosto väittää, että 35-vuotias tšetšeeninainen Hava Ahjadova ja neljävuotias dagestanilaispoika saivat surmansa perjantaina Yhdysvaltain johtaman liittouman ilmaiskussa Deir ez Zorin maakunnassa Syyriassa.

Ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajan Heda Saratovan mukaan viimeisessä Syyrian kapinallismaakunnassa Idlibissä on noin 700 venäläistä, joista 300–350 on kotoisin Kaukasukselta. Muut ovat kotoisin Penzasta, Voronežista, Tatarstanista, Burjatiasta, Baškiriasta, Permistä ja muilta alueilta. Yhdellä naisella on keskimäärin noin 4–5 lasta ja he ovat tulleet Syyrian miestensä kanssa.

Saratovan mukaan turvallisuuspalvelu FSB on estänyt Syyriaan lähteneiden kotiinpalauttamishankkeet. FSB:n johtaja Aleksandr Bortnikov on myöntänyt, että he pitävät kyseisiä henkilöitä turvallisuusriskinä.

Saratova taas katsoo naisten olleen käytännössä terroristien panttivankeja. BBC:n venäjänkielisen palvelun mukaan arviolta 50 venäläisnaista on päätynyt Irakin armeijan vankeina Bagdadiin.

Iskuja 666 ISIS-kohteeseen

Vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti ISIS:n tuhotuksi, ovat terroristijärjestön vastaiset ilmaiskut jatkuneet Syyriassa. Viimeisimmän tiedonannon mukaan liittouma teki 469 iskua 666 taktiseen Isis-kohteeseen joulukuun 16. ja 29. päivän välillä.

Vuonna 2017 Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi, että Syyriaan on lähtenyt 4000 Venäjän ja 5000 Ivy-maiden kansalaista. Maan puolustusministeriö tosin kertoi myöhemmin tuhonneensa 100 000 taistelijaa, joista 4500 kerrottiin olleen peräisin Venäjältä ja Ivy-maista.