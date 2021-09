USA:n hylkäämää kalustoa voi päätyä Venäjän palkkasotilaille

Britannian puolustusministeri ei usko amerikkalaisten helikopterien päätyvän Talebanin omaan käyttöön.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace ei usko, että Yhdysvaltojen Afganistaniin jättämää kehittynyttä kalustoa kuten kuljetushelikoptereita tullaan näkemään laajasti Taleban-taistelijoiden käsissä. Niillä voi kuitenkin olla yllättävä osoite.

– En juuri huolisi siitä, että Taleban kykenee ylläpitämään lentokalustoa. Se on erittäin kallista, työlästä ja paljon helpommin sanottu kuin tehty, Wallace toteaa Spectatorin haastattelussa.

Puolustusministeri on kuitenkin huolissaan amerikkalaiskaluston päätymisestä palkkasoturien käyttöön. Hän mainitsee erityisesti venäläisen Wagnerin. Muun muassa Ukrainassa, Syyriassa ja eri puolilla Afrikkaa operoinutta joukkoa kutsutaan usein Venäjän presidentti Vladimir Putinin salaiseksi armeijaksi.

– Uhkana on, että he kauppaavat ne jollekulle kuten Wagnerille. Siksi meidän on oltava todella hyvin hereillä tällaisen teknologian siirron varalta. Tämä on mielestäni realistinen mahdollisuus, Ben Wallace toteaa.