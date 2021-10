USA:n huippulääkäri ryöpyttää: Suomi rokottaa minkkejä, vaikka köyhillä ei ole rokotteita

Asiantuntija pitää minkkien rokotuksia kokeellisella eläinrokotteella turhina.

Amerikkalainen lääkäri ja Yhdysvaltojen tutkijaliiton vanhempi tutkija Eric Feigl-Ding kauhistelee Suomen tarhaminkkien rokotuksia.

– Apua – samalla kun vain kolme prosenttia köyhien maiden väestöistä on rokotettu, rokottavat suomalaiset turkistarhaajat minkkejä kahdesti 500 000 annoksella. Kaikki vain sen tähden, että ihmiset voivat pukeutua turkiksiin. Samaan aikaan rokottamattomia kuolee. Suojataan ihmisiä ei turkiskauppaa, koronapandemian kommentoijana Yhdysvalloissa tunnetuksi tullut lääkäri tviittaa.

Hän on jakanut saatteeksi Ylen englanninkielisen uutisen minkkien rokotuksista.

Turkiseläinten Kasvattajain Liitto FIFUR tiedotti viikko sitten lähtevänsä ensimmäisenä toimijana EU:ssa rokottamaan eläimiä koronavirusta vastaan. Rokotevalmisteen nimi on FurcoVac ja se on Ruokaviraston käyttöluvalle asettamat viranomaisvaatimukset täyttävä, reseptilääkkeenkaltainen kokeellinen rokotevalmiste, jolla ei ole myyntilupaa. Rokote on kehitetty FIFURin ja Helsingin yliopiston tutkijaryhmän yhteishankkeessa.

Ihmisten rokotteita minkeille ei siis anneta.

Vaikka kyse onkin kokeellisesta rokotteesta eläimille, käytetään sen valmistamiseen kuitenkin samoja raaka-aineita, joita tarvitaan ihmisten rokotteiden valmistuksessa. Minkit rokotetaan kahdesti ja niille annetaan lisäksi myös tehosteet.

– Rokotteiden valmistamisessa ja raaka-aineiden hankkimisessa oli haasteita, koska ihmisten rokotteita tuotetaan samaan aikaan ja niissä vaaditaan pitkälti samoja raaka-aineita kuin ne, joita me käytimme, FIFURin tutkimusjohtaja Jussi Peura kommentoi Ylelle.

Eric Feigl-Ding ryöpyttää hanketta. Hänen mukaansa tällaisella on suora vaikutus ihmisten rokotteiden tuotantoon. Myös tehosteet hän tyrmää liioitteluna.

– Ei voi olla totta, he jopa myönsivät sen ääneen, hän toteaa.

Turkiseläimistä minkit ja suomensupit, kuten myös muun muassa kissaeläimet ja valkohäntäpeurat on todettu alttiiksi koronavirukselle.

FIFURin mukaan tuottajat ovat noudattaneet yhdessä Suomen viranomaisten kanssa laadittuja suojausohjeita jo 2020 kevätkesästä lähtien. Euroopan komission päätöksen mukaiset eläintestaukset EU-maiden minkki- ja Suomessa myös suomensupitiloilla jatkuvat maaliskuulle 2022 saakka. Suomen tiloilla ei ole toistaiseksi todettu yhtäkään eläimen koronavirustartuntaa.

Tanska päätti viime vuoden lopulla kaikkien maan turkistarhojen minkkien lopettamisesta koronavirusepidemian takia. Tauti levisi tiloilla marraskuussa. Tanskassa teurastettiin lopulta 15-17 miljoonaa minkkiä.

WELP—while only 3% of poor countries vaccinated, Finnish 🇫🇮 Fur Breeders will vaccinate minks x2 with 500,000 doses…

all so that fellow humans can keep wearing fur… all while people without vaccines are dying. Let’s boost humans, not fur trade. #COVID19 https://t.co/m7kfS00dzn — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) October 6, 2021

3) Finnish fur breeders also want to do a booster for the minks too. That is overkill. https://t.co/K9HwCl4gza — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) October 6, 2021

5) While FurcoVac is classed as an experimental animal vaccine against SARS-CoV-2–FurcoVac utilises the **same raw materials that are needed to produce the vaccines used in humans***!! ➡️ So damnit it is still depleting human vaccine production capacity indirectly. — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) October 6, 2021

6) Is it stupid? “"There were challenges in manufacturing the vaccines and acquiring the raw materials, as human vaccines were also being produced at the same time and **they largely required the same raw materials** that we used” 🤦🏻‍♂️ OMG, they even tone deaf admitted it aloud! pic.twitter.com/8ebVe2TWhp — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) October 6, 2021