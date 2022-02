USA:n hävittäjät Viroon – ”selvä viesti Venäjälle”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

F-15-hävittäjät osallistuvat Naton ilmavalvontaan.

Kuusi amerikkalaista F-15-hävittäjää ja joukko USA:n ilmavoimien henkilökuntaa ovat saapuneet Viroon Ämarin lentotukikohtaan, kertoo uutissivusto CBS News.

Hävittäjien lähettäminen Viroon on osa Yhdysvaltain hallinnon toimia Naton itäisen sivustan puolustuksen vahvistamiseksi.

Lännen ja Venäjän välit ovat jännittyneet Ukrainan äärimmilleen kiristyneen tilanteen vuoksi.

Venäjä on keskittänyt Ukrainan rajoille ja Valko-Venäjälle valtavan määrän sotilaita ja kalustoa. Venäjän pelätään aloittavan uuden hyökkäyksen Ukrainaan. Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet ja syyttänyt Natoa ja Yhdysvaltoja jännitteiden aiheuttamisesta sijoittamalla ohjuksia ja joukkoja Venäjän länsirajan lähellä oleviin maihin. Venäjä on myös pettynyt siihen, että länsimaat ovat torjuneet Moskovan vaatimukset turvallisuustakuista.

Naton hävittäjät valvovat Baltian maiden ilmatilaa ja suorittavat tunnistuslentoja vaihtuvissa vuoroissa. Viroon saapuneet F-15-hävittäjät vahvistavat Naton Baltian ilmavalvontaa ja tukevat belgialaisia F-16-hävittäjiä.

CBS Newsin mukaan viesti Nato-liittolaisille on selvä: USA tukee ja puolustaa liittolaisiaan.

Samalla aivan yhtä selvä viesti lähetetään Venäjälle: USA tarkkailee toimia.