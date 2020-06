USA:n hävittäjät hälytettiin Venäjän pommikoneita vastaan

Yhdysvaltain ilmavoimien F-22 Raptor -hävittäjien kerrotaan suorittaneen tunnistuslentoja Alaskan rannikon edustalla.

Hävittäjät hälytettiin kahta venäläiskoneiden muodostelmaa vastaan. Ensimmäinen osasto koostui kahdesta Tupolev Tu-95 -pommikoneesta, kahdesta Suhoi Su-35 -hävittäjästä ja Beriev A-50 -tutkakoneesta.

Pohjois-Amerikan ilmapuolustuskomentokeskus NORAD:in mukaan koneet lensivät 20 merimailin eli 37 kilometrin päähän Alaskan rannikosta. Kahdesta Tu-95-pommikoneesta ja A-50-koneesta koostuva toinen osasto pysytteli hieman kauempana.

Yhdysvaltain hävittäjät lensivät koneita vastaan ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeellä. Venäläiskoneet eivät tunkeutuneet missään vaiheessa Yhdysvaltain ilmatilaan.

Venäjän puolustusministeriö julkaisi keskiviikkona Youtube-videon, jossa Tu-95-pommikoneiden kerrottiin lentäneen suunnitelman mukaisesti 11-tuntisen lennon Tyynenmeren pohjoisosien yllä. Ministeriö huomautti Yhdysvaltain koneiden lentäneen Venäjän rajan tuntumassa viiteen otteeseen toukokuun aikana.

NORAD intercepts Russian bombers in the Alaskan Air Defense Identification Zone on June 10th, 2020. pic.twitter.com/XABO23aGpA

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 10, 2020