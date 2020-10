USA:n hävittäjäesitys: Suomi on tärkeä voima Euroopan vakaudelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltain kongressille ilmoitettiin Suomen hävittäjäpaketeista.

Yhdysvaltojen puolustusministeriön alainen Defense Security Cooperation Agency (DSCA) on tehnyt kongressille lakisääteisen ilmoituksen mahdollisesta monitoimihävittäjien sekä niiden aseiden ja varusteiden myynnistä Suomelle. Ilmoitus liittyy HX-hankkeen kilpailutukseen. Sen amerikkalaisvaihtoehdot ovat Boeingin F/A-18 Super Hornet ja Lockheed Martinin F-35. Super Hornet -tarjous sisältää myös koneen elektronisen sodankäynnin Growler-variantin.

DSCA:n esitykset löytyvät tästä ja tästä. Itse hävittäjien, aseiden ja muiden järjestelmien lisäksi esityksiin sisältyy myös lyhyt luonnehdinta hankintojen ulko- ja turvallisuuspoliittisista ulottuvuuksista.

– Esitetty kauppa tukee Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa ja kansallista turvallisuutta parantamalla sellaisen luotetun kumppanin turvallisuutta, joka on tärkeä voima poliittiselle vakaudelle ja talouden kehitykselle Euroopassa, esityksissä sanotaan.

Amerikkalaisten hävittäjien ja asejärjestelmien todetaan antavan Suomelle uskottavan puolustuskyvyn, jolla voidaan ”ehkäistä aggressiota alueella ja varmistaa yhteistoimintakyky Yhdysvaltain joukkojen kanssa”. Esityksissä huomautetaan uusien hävittäjien korvaavan ilmavoimien eläköityvät Hornetit ja lisäävän Suomen ”ilmasta ilmaan ja ilmasta maahan -itsepuolustuskykyä”.

– Näiden varusteiden esitetty kauppa ja tukitoiminnot eivät muuta alueen tavanomaista sotilaallista tasapainoa, DSCA toteaa.

Maksimitarjous

DSCA:n esityksissä on kyse Yhdysvaltain vientilainsäädäntöön liittyvästä muodollisuudesta – amerikkalaishävittäjien asemasta HX-kilvassa ne eivät siis kerro.

Käytännössä esitykset edustavat kuitenkin mahdollisimman kattavasti ”maksimimäärää” siitä, mitä Suomelle oltaisiin tarjoamassa.

– FMS-menettelyssä muun muassa määrät ja summat hyväksytetään osana prosessia yleensä suurempina kuin mitä ostajamaa on omassa pyynnössään esittänyt. Tällä käytännöllä pyritään välttämään uuden ja aikaa vievän ilmoituksen tekeminen kongressille sellaisessa tilanteessa, jossa hankintakokonaisuutta muutetaan, puolustusministeriö tiedottaa.

Tämä näkyy DSCA:n esityksissä. Erilaisia aseita ja järjestelmiä listataan niissä varsin kattavasti. Loppusummat ovat myös hallituksen hankkeelle asettamaa kymmenen miljardin euron hintakattoa korkeampia.

F-35:n kohdalla kokonaishinnaksi kerrotaan 12,5 miljardia dollaria eli noin 10,5 miljardia euroa. Super Hornet -tarjouksessa paketille arvioidaan puolestaan 14,7 miljardin dollarin eli noin 12,4 miljardin euron hintaa.

Siinä missä F-35-esitykseen sisältyy Suomen alkuperäistä Hornet-hankintaa vastaavat 64 konetta, puhutaan Super Hornet -esityksessä peräti 72 koneesta. Esityksen mukaan Suomelle hyväksyttäisiin 50 yksipaikkaista ja kahdeksan kaksipaikkaista Super Hornetia sekä 14 elektronisen sodankäynnin Growleria.

HX-hankkeen ajatuksen nykyisten Hornetien suorituskyvyn täysimääräisestä korvaamisesta on pitkään tulkittu tarkoittavan, että uusia koneita on hankittava 64. Määrästä tinkimistä on kuvattu vaikeaksi, kun otetaan huomioon kyky puolustaa koko Suomea ja ilmavoimien taistelutapa. Maaseudun Tulevaisuus kertoi kuitenkin hiljattain, ettei Suomen kymmenen miljardin hintakatto todennäköisesti riitä 64 hävittäjän ostoon.