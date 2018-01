USA:n hallinto pysyy suljettuna

Yhdysvaltain liittovaltion hallinto pysyy suljettuna. NPR:n mukaan kiistaan ei ole näköpiirissä ratkaisua. Liittovaltion hallinto suljettiin lauantaina kello 7 Suomen aikaa, kun väliaikainen budjettiratkaisu kaatui senaatissa.

Välttämättömiä toimintoja – kuten asevoimia ja poliisia – lukuun ottamatta USA:n hallinto on siis tällä hetkellä suljettu ja työntekijät lomautettu.

Budjettikiistan taustalla ovat republikaanien ja demokraattien erimielisyydet niin sanotusta DACA-siirtolaisohjelmasta. Ohjelmassa laittomina siirtolaisina Yhdysvaltoihin tulleiden henkilöiden lapsille on mahdollistettu opiskelu ja työskentely Yhdysvalloissa. Presidentti Donald Trump on ilmoittanut haluavansa lopettaa DACA-ohjelman. Demokraatit ovat sitoneet budjettisovun syntymisen ohjelman jatkumiseen.

Trump ja republikaanit tarvitsevat budjetilleen tuen ainakin yhdeksältä demokraattisenaattorilta, sillä puolueella on senaatissa vain niukka enemmistö. Budjetin hyväksymiseen vaaditaan tällä hetkellä 60 prosenttia äänistä, mutta republikaanit voisivat enemmistöllään muuttaa äänestyssääntöjä niin, että budjetin hyväksymiseen tarvittaisiin vain yli puolet äänistä. Republikaanit käyttivät mahdollisuutta hyväksyessään Neil Gorsuchin nimityksen Korkeimman oikeuden tuomariksi, mutta vaihtoehdon käyttöä on pyritty välttämään sekä demokraatti- että republikaanileirissä.

Trump twiittaisi sunnuntaiaamuna paikallista aikaa, että republikaanien pitäisi käyttää ”ydinasevaihtoehtoa”, jos pattitilanne jatkuu. Termillä viitataan juuri äänestyssääntöjen muuttamiseen ja 60 prosentin vaatimuksen hylkäämiseen.

Liittovaltion hallinto suljettiin viimeksi vuonna 2013.

Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2018