USA:n hallinto on suljettu, taustalla kiista siirtolaisista

Demokraatit ja republikaanit eivät päässeet määräaikaan mennessä sopuun väliaikaisesta budjettiratkaisusta.

Yhdysvaltain liittovaltion hallinto on suljettu kello 7 Suomen aikaa. Hallinto suljettiin, kun väliaikainen budjettiratkaisu kaatui senaatissa. Asiasta kertoo Washington Post.

Hallinnon sulkeminen tarkoittaa sitä, että välttämättömiä toimintoja – kuten asevoimia ja poliisia – lukuun ottamatta koko liittovaltion hallinto on suljettu ja työntekijät lomautettu. USA:n asevoimien henkilöstöstä lomautettuna on puolustusministeri Jim Mattisin mukaan noin puolet.

Budjettikiistan taustalla on republikaanien ja demokraattien erimielisyydet niin sanotusta DACA-siirtolaisohjelmasta. Ohjelmassa laittomina siirtolaisina Yhdysvaltoihin tulleiden henkilöiden lapsille on mahdollistettu opiskelu ja työskentely Yhdysvalloissa. Iso osa DACA-ohjelman piirissä olevista on syntynyt tai kasvanut Yhdysvalloissa, eikä heillä ole juuri siteitä vanhempiensa entiseen kotimaahan.

Presidentti Donald Trump on ilmoittanut haluavansa lopettaa DACA-ohjelman. Demokraatit ovat sitoneet budjettisovun syntymisen ohjelman jatkumiseen.

Liittovaltion hallinto suljettiin viimeksi vuonna 2013.