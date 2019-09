USA:n häivepommittaja lensi ensi kertaa Suomen lähialueella

Yhdysvaltain ilmavoimien B-2 Spirit -häivepommittaja on suorittanut harvinaisen lennon Norjanmeren pohjoisimpiin osiin.

Missourin osavaltiossa sijaitsevasta Whitemanin lentotukikohdasta lähtenyt strateginen pommittaja sai keskiviikon ja torstain välisenä yönä polttoainetäydennystä KC-135 Stratotanker-ilmatankkauskoneesta kesken harjoituslentonsa.

– Tämä oli lentokoneen ensimmäinen tehtävä näin pohjoiseen Euroopan alueella, Yhdysvaltain ilmavoimat kertoo Twitterissä.

Norjan asevoimien tiedottajan mukaan pommikone ei käynyt maan ilmatilassa, eikä norjalaisia lentokoneita osallistunut harjoitukseen.

B-2 on suunniteltu läpäisemään häiveominaisuuksiensa avulla myös vahvasti varustetut ilmapuolustusvyöhykkeet. Koneen voi aseistaa risteilyohjuksilla, täsmäaseilla tai ydinpommeilla.

Yhdysvaltojen ilmavoimilla on käytössään yhteensä 21 kappaletta B-2-pommittajia.

A #B2 Spirit stealth bomber from @Whiteman_AFB refuels by night over the Arctic Circle during a #BomberTaskForceEurope exercise. This was the aircraft’s first mission this far north in the European theater. #Airpower @usairforce @US_Stratcom @AFGlobalStrike @DeptofDefense pic.twitter.com/IZUer7v9MT

— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEPA) September 5, 2019