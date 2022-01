USA:n ex-lähettiläs: Vladimir Putin vähentää suomettumista Suomessa

Stanfordin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori ja entinen Yhdysvaltain Venäjän-suurlähettiläs Michael McFaul luonnehtii tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhetta poikkeukselliseksi.

McFaul siteeraa Twitter-ketjussaan kohtia tästä löytyvästä puheesta. Hän pitää puhetta osoituksena siitä, mihin Kremlin toimet Ukrainassa ovat johtaneet. McFaul antaa ymmärtää Venäjän presidentti Vladimir Putinin onnistuneen ajamaan Suomea yhä etäämmälle Venäjästä.

– Putin vähentää ”suomettumista” Suomessa, yrittäessään ”suomettaa” Ukrainaa, McFaul summaa.

Hän korostaa, ettei pidä suomettumisen käsitteestä, mutta käyttää sitä, koska se toistuu usein venäläisten asiantuntijoiden puheissa.

Michael McFaulin mukaan presidentti Niinistön puheen olennaisin osa liittyy Suomen oikeuteen hakea vapaasti Naton jäseneksi.

– Avainkohta: Ja todettakoon taas kerran: Suomen liikkumatilaan ja valinnanmahdollisuuksiin kuuluu myös mahdollisuus liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä, jos niin itse päätämme. Naton asia on niin sanottu avoimien ovien politiikka, jonka jatkuminen on Suomelle toistuvasti julkisestikin vahvistettu, entinen suurlähettiläs lainaa puhetta.

Money line: "And let it be stated once again: Finland’s room to manoeuvre and freedom of choice also include the possibility of military alignment and of applying for NATO membership, should we ourselves so decide." 2/

In trying to obtain "Finlandization" in Ukraine, Putin is undermining "Finlandization" in Finland.

("Finlandization" is in quotes because it's not a word I like or use, but one often deployed by Russian security analysts.) 4/ END THREAD.

— Michael McFaul (@McFaul) January 2, 2022