USA:n ex-ministeri: Ukrainalle on annettava sotilaallista tukea

Kyse voisi Franklin D. Kramerin mukaan olla esimerkiksi ilmapuolustusjärjestelmistä.

Ukrainan suvereniteetin ja demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen edellyttää Yhdysvaltain entisen apulaispuolustusministerin Franklin D. Kramerin mielestä entistä konkreettisempia toimia länneltä.

Presidentti Joe Biden ja lukuisat muut läntiset valtiojohtajat ovat tällä viikolla uhanneet Venäjää ankarilla taloudellisilla ja muilla vastatoimilla, mikäli se laajentaa sotatoimiaan Ukrainaa vastaan. Nato on myös varautunut tehostamaan itäisen sivustansa puolustusta, jos arviolta jopa 175 000 venäläissotilaan hyökkäys Ukrainaan toteutuu.

Vaikka länsi on esiintynyt yhtenäisenä ja lähettänyt Moskovaan päättäväisen viestin, Venäjän hyökkäyksen torjuminen vaatii Atlantic Council -ajatushautomossa nykyisin toimivan Kramerin mukaan myös Valkoisen talon ja Yhdysvaltain kongressin yhteistyötä nykyistä laajemman sotilaallisen tuen antamiseksi Ukrainalle.

– USA:n operaatioiden ei tule sisältää toimintaa rintamalla, vaan se on jätettävä Ukrainan joukoille. Yhdysvaltojen on tuettava Ukrainan asevoimia siinä osassa maata, joka tällä hetkellä on Ukrainan hallituksen valvonnassa, Kramer esittää The Hill -verkkolehdessä.

Yhdysvaltojen on hänen mukaansa pyrittävä hankkimaan vastaavaa operatiivista tukea Ukrainalle myös liittolaismailtaan.

– Olisi toivottavaa, että Nato voisi tarjota sellaista tukea. Huomattavasti Naton kontribuutiota todennäköisempää on kuitenkin muodostaa samankaltainen koalitio kuin taistelussa Isisiä vastaan, ja Britannia vaikuttaa olevan siihen valmis, hän toteaa.

Esimerkkeinä Ukrainan asevoimille annettavan avun osa-alueista Kramer mainitsee muun muassa ilmapuolustuksen – mukaan lukien Stinger- ja mahdollisesti myös Patriot-ohjukset – tiedustelutietojen jakamisen, viesti- ja johtamisjärjestelmät, kyberpuolustuksen sekä elektronisen sodankäynnin.

– Venäjän hyökkäys saattaa olla estettävissä Yhdysvaltojen ja sen liittolaismaiden luoman talouspakoteuhan avulla. Sotilaallinen ulottuvuus, joka tekee Venäjän onnistumisen epätodennäköiseksi, voi kuitenkin olla se kriittinen elementti, joka varmistaa Ukrainan säilymisen vapaana ja demokraattisena valtiona, hän arvioi.