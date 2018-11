USA:n ex-lähettiläs: Venäjä yritti provosoida Ukrainan sotaan

Yhdysvaltain entinen Ukraina-suurlähettiläs John Herbst kehottaa Ukrainaa suhtautumaan maltilla Kertsinsalmen kriisiin.

Hänen mukaansa presidentti Vladimir Putinin pyrkimyksenä on provosoida Ukrainan hallintoa ylimitoitettuihin sotilaallisiin vastatoimenpiteisiin, joiden avulla Venäjä voisi oikeuttaa laajemman hyökkäyksen Ukrainaan.

– Jos Kiovan hallinto suhtautuu tilanteeseen hillitysti ja rajoittaa vastauksensa pääasiassa diplomatian saralle, voidaan Venäjän taktinen voitto kääntää strategiseksi tappioksi, Herbst sanoi medialle Atlantic Council -ajatuspajan tilaisuudessa.

Entinen suurlähettiläs olettaa Yhdysvaltain hallinnon vastaavan tilanteeseen uusilla talouspakotteilla, jotka voivat myös nakertaa Putinin tasaisesti laskevaa kannatusta.

– Odotan hyvin tiukkaa reaktiota [presidentti Donald Trumpin] hallinnolta. Ei ehkä niin nopeaa kuin haluaisimme, mutta sellainen tulee vielä. Jos länsimaat eivät vastaa tilanteeseen mitenkään, tulevat provokaatiot lisääntymään, John Herbst sanoi.

On Sunday, in a new effort by Moscow to violate #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, the Russian navy blocked the Kerch Strait and seized 3 Ukrainian vessels and 23 Ukrainian sailors in the Sea of #Azov.

Read our latest analysis: https://t.co/jurrWsLZLd #Kerchstrait pic.twitter.com/29rWT26yzm

