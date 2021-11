USA:n ex-lähettiläät: Ukraina tarvitsee pikaista sotilasapua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Veteraanidiplomaatit toimittaisivat Ukrainalle edistyksellisiä asejärjestelmiä Vladimir Putinin patoamiseksi.

Venäjän uuden Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen uhka on kolmen yhdysvaltalaisen veteraanidiplomaatin mukaan todellinen. Presidentti Vladimir Putinin hallinto saattaa olla Daniel Friedin, John Herbstin ja Alexander Vershbow’n mukaan valmis sotatoimien eskalointiin, vaikka Venäjä joutuisi maksamaan siitä kalliisti. Ukrainan rajoille on jo keskitetty noin 100 000 venäläissotilasta ja runsaasti hyökkäyksellistä kalustoa.

Yhdysvaltain hallinto on pitänyt Venäjän viimeaikaisia toimia hälyttävinä ja käynyt ulkoministeri Antony Blinkenin johdolla tiiviitä konsultaatioita liittolaistensa kanssa.

– Tulokset ovat olleet huomattavia ensin Naton ja sitten Ranskan ja Saksan annettua uuden aggression uhkaamaa Ukrainaa tukevat lausumat. Yhtä tärkeää on, että Yhdysvallat on tiedustellut eurooppalaisilta liittolaisiltaan ja kumppaneiltaan, millaisiin pakotteisiin ja sotilasapuun ne ovat valmiita, jos Moskova iskee jälleen Ukrainaan, Fried, Herbst ja Vershbow sanovat Atlantic Council -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Fried on Yhdysvaltain entinen Varsovan-suurlähettiläs, ja Herbst on toiminut maansa suurlähettiläänä Ukrainassa. Vershbow on entinen Naton varapääsihteeri ja Moskovan-suurlähettiläs.

– Emme ennusta, että Moskova hyökkää, sillä kyse voi olla myös huolellisesti toteutetusta bluffista. Kreml on joka tapauksessa luomassa itselleen edellytykset hyökkäykseen, ja Putinin retoriset hyökkäykset Ukrainaa ja Natoa vastaan ovat antaneet ne perustelut, joilla Kreml sotatoimensa oikeuttaisi, he toteavat.

Putin saattaa heidän mukaansa kokea, että vaikka hyökkäyksen hinta olisi kova, hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin panna kaikki peliin ennen kuin Venäjä menettää viimeisenkin mahdollisuutensa Ukrainan alistamiseen. Kysymys ei ole Kremlin näkökulmasta vain sotilasstrateginen, vaan Ukrainan demokratian, oikeusvaltiojärjestelmän ja niiden myötä kehittyvän vaurauden pelätään esimerkillään horjuttavan putinismia Venäjällä.

Lisää sotilasapua Ukrainalle

Vielä ei ole ex-suurlähettiläiden mielestä liian myöhäistä tarjota Putinille diplomaattista ulospääsyä tilanteesta, mutta se edellyttää heidän mukaansa Yhdysvalloilta ja sen eurooppalaisilta liittolaisilta nopeita ja päättäväisiä toimia.

– Venäjän nopean voiton estämiseksi Washingtonin tulisi nopeuttaa sellaisten asejärjestelmien toimituksia, jotka ovat omiaan heikentämään Venäjän sotilaallista tehokkuutta ja nostamaan hyökkäyksen kustannuksia. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi lisää Javelin-panssarintorjuntaohjuksia, ilmapuolustusjärjestelmiä, rannikkopuolustuksen ja elektronisen sodankäynnin järjestelmiä, vastatykistötutkia sekä tiedustelutiedon jakamista, he sanovat.

– Washingtonin sitoutumista Ukrainan puolustuksen tukemiseen voitaisiin vahvistaa lisäämällä Yhdysvaltain ja Naton joukkojen rotaatiopohjaista läsnäoloa Ukrainassa sijaitsevilla harjoitusalueilla ja laivastotukikohdissa. Pitemmällä aikavälillä Nato voisi päättää varmistaa, että Ukrainan joukkojen kyvystä ja koulutuksesta Venäjän hyökkäyksen torjumiseen tulee vuonna 2022 hyväksyttävän Naton strategisen konseptin keskeinen prioriteetti, he esittävät.