USA:n diplomaatti kiistää huhut: Pysyn Kabulissa

Yhdysvaltain Afganistanin suurlähetystön asiainhoitaja Ross Wilson on ilmoittanut pysyvänsä henkilökuntansa kanssa Kabulissa.

Amerikkalaisdiplomaattien ja muun henkilökunnan oli odotettu poistuvan ääri-islamistisen Taleban-liikkeen vallattua maan pääkaupungin sunnuntaina.

– Toisin kuin on virheellisesti väitetty, tulen pysymään lähetystöhenkilökunnan kanssa Kabulissa. Työskentelemme ahkerasti, jotta voimme auttaa tuhansia Yhdysvaltain kansalaisia ja haavoittuvassa asemassa olevia afganistanilaisia sekä ylläpitää jatkuvaa läsnäoloamme täällä, Ross Wilson kirjoittaa Twitterissä.

Asiainhoitaja painottaa, että Yhdysvaltain sitoutuminen Afganistanin kansaan tulee jatkumaan maan hallituksen romahduksesta huolimatta.

Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmoitti sunnuntaina, että kaikki suurlähetystön työntekijät on siirretty amerikkalaissotilaiden hallitsemalle Hamid Karzain kansainväliselle lentoasemalle.

Monet maat ovat evakuoineet diplomaattinsa tai vähentäneet lähetystöjen henkilökuntaa merkittävästi viimeisen viikon aikana.

Contrary to false reports, @USEmbassyKabul staff & I remain in #Kabul working hard to help 1000s of U.S. citizens and vulnerable Afghans & continuing engagement here. Our commitment to the Afghan people endures.

— Chargé d’Affaires Ross Wilson (@USAmbKabul) August 17, 2021