USA:n avaruusjoukoille metsäkuvioidut maastopuvut

Tähtikuviointi ei kelvannut avaruuteen.

Yhdysvaltain tuoreet avaruusjoukot ovat julkaisseet ensimmäisen kuvan palvelusunivormustaan. Metsämaastokuvioitu asu on herättänyt huvitusta ja kritiikkiä Twitterissä.

Monet ihmettelevät mihin avaruusjoukot tarvitsevat maastokuviota, tai miksi ei ole käytetty avaruutta ja tähtiä. Eräs kommentoijista ihmettelee, kuinka monta puuta avaruusjoukot olettaa löytävänsä avaruudesta.

Avaruusjoukot puolustavat ratkaisua kustannussäästöillä, sillä nyt rahaa ei kulu uusien asujen suunnitteluun ja valmistamiseen. Avaruusjoukkojen ei ole tarkoitus myöskään mennä avaruuteen, vaan työskennellä Maassa, joten asustus on yhdenmukainen muiden aselajihaarojen kanssa.

Why are you wearing forest camo in space? Were these uniforms not available: pic.twitter.com/NZa1Qu18BV — Windthin ~ Rebel Scum & Snark Jedi🇵🇷🏳️‍🌈🌊❄️ (@windthin) January 19, 2020

Don't you think something like this would be better camouflage? pic.twitter.com/hJqRka9rUC — EJL (@EJL1984) January 18, 2020

USSF is utilizing current Army/Air Force uniforms, saving costs of designing/producing a new one. Members will look like their joint counterparts they’ll be working with, on the ground. — United States Space Force (@SpaceForceDoD) January 18, 2020

We don’t. Space Operators are on the ground, on Earth working with joint partners like the @usairforce and @USArmy. Hence utilizing their uniform. — United States Space Force (@SpaceForceDoD) January 18, 2020