”Maailma ei pyöri Brysselin kellon mukaan” – Eurooppa tarvitsee voiman käyttöä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU:n on Edward Lucasin mukaan syytä ryhdistäytyä, kun miehittäjän tankit eivät vielä vyöry sen kaupunkien kaduilla.

Ranska on ilmaissut poikkeuksellisen jyrkin sanakääntein tyytymättömyyttään Yhdysvaltojen, Australian ja Britannian viime viikolla julkistaman Aukus-puolustusyhteistyösopimuksen johdosta. Osana maiden kolmikantajärjestelyä Australia ilmoitti vetäytyvänsä Ranskan kanssa sovitusta sukellusvenekaupasta ja rakentavansa ydinsukellusveneitä yhdessä USA:n kanssa.

Euroopan unionin ulkoministerit ovat kiiruhtaneet viestittämään solidaarisuuttaan Aukus-neuvotteluista pimennossa pidetylle Ranskalle. Brittiläisen turvallisuuspolitiikan tutkijan Edward Lucasin mielestä Ranskan ja EU:n närkästyksen taustat ovat kuitenkin syvemmällä.

– Todellinen syy on se, että Kiinan kommunistipuolueen imperialististen pyrkimysten torjumiseksi perustettava liittouma alleviivaa Ranskan voimattomuutta ja sen Euroopan ”strategisesta autonomiasta” esittämien suunnitelmien merkityksettömyyttä, Edward Lucas sanoo Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Australialle rakennettavat ydinsukellusveneet ovat hänen mukaansa vasta alkusoittoa uudelle läntiselle yhteistyölle, johon saattavat pian liittyä mukaan myös muun muassa Kanada, Japani, Taiwan ja Etelä-Korea.

– Viime viikot ovat osoittaneet, että maailma ei pyöri Brysselin kellon mukaan pitkine konsultaatiovaiheineen, 27 jäsenmaan vaalisyklejä kohtaan osoitettuine kohteliaine huomioineen, pyhitettyine viikonloppuineen, iltoineen ja lounastaukoineen. Se pyörii sillä brutaalilla tempolla, jota olemme Talebanin etenemisessä Kabuliin ja Kiinan johdon vimmatussa alueellisen sotilaallisen ylivoiman tavoittelussa nähneet, hän sivaltaa.

Venäjä vaatisi

päättäväisempiä toimia

Kylmä tosiasia on Lucasin mukaan se, että Eurooppa on uskottava toimija vasta sitten, kun sillä on voimaa – sekä tahto ja kyky käyttää sitä, kun tarve vaatii.

– Kun eurooppalaiset osoittavat voivansa käyttää diplomaattista, taloudellista ja sotilaallista voimaa johdonmukaisella ja päättäväisellä tavalla, he osoittavat olevansa hyödyllisiä kumppaneita globaaleissa turvallisuuskysymyksissä, hän sanoo.

– Kukaan ei sitä estä. Brysselin, Pariisin tai Berliinin kaduilla ei (vielä) ole kiinalaisia tai venäläisiä tankkeja. Myöskään raha ei ole ongelma. Eurooppalaisten voimattomuus kertoo puuttuvasta poliittisesta tahdosta, joka kumpuaa vuosikymmeniä jatkuneiden harhakuvitelmien ruokkimasta heikosta strategisesta kulttuurista, hän toteaa.

Ennemmin tai myöhemmin myös EU:n on Lucasin mukaan syytä liittyä Yhdysvaltojen kokoamaan rintamaan Kiinan hegemonian patoamiseksi. Sitäkin kiireellisempänä hän pitää aitoa ryhdistäytymistä Venäjän muodostamaa yhä laaja-alaisempaa uhkaa vastaan.

Kyse ei hänen mukaansa ole vain sotilaallisesta turvallisuudesta, vaan myös puolustautumisesta kiristystä, disinformaatiota ja Eurooppaan suuntautuvia likaisia rahavirtoja vastaan.