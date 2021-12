USA:n armeijalle taistelurobotteja jo ensi vuonna

Yhdysvaltain maavoimat on kehittänyt nopealla aikataululla sotilaiden tueksi suunniteltuja robottiajoneuvoja. Taistelussa käytettävien laitteiden on määrä auttaa tiedustelutehtävissä, ammusten ja muiden varusteiden kuljettamisessa sekä vihollisen ajoneuvojen tuhoamisessa.

National Interest -lehden mukaan asevoimien modernisaatiohankkeen tavoitteena on ottaa sotarobotteja käyttöön jo ensi vuoden aikana. Teknologiaa jatkokehitettäisiin lähitulevaisuudessa ruohonjuuritasolla saadun käyttökokemuksen perusteella. Robotic Combat Vehicle -hankkeen prototyyppejä valmistaudutaan lähettämään eri yksiköille arviointia varten.

Kenraaliluutnantti Brandon Kelleyn mukaan testit helpottavat käyttäjätason ongelmien havaitsemista, jotka voisivat muuten jäädä huomiotta.

– Kokemukset tukevat prototyyppien nopeaa kehitystä sekä taktisiin ja operationaalisiin tarpeisiin vastaamista, hankkeen tiedottajana toimiva Kelley toteaa.

Ensimmäisten prototyyppien rakentaminen on annettu Textron-, General Dynamics Land Systems- ja QinetiQ-yhtiöiden vastuulle. Laitteet on määrä varustaa muun muassa laseraseilla, Javelin-panssarintorjuntaohjuksilla ja 30 millimetrin konetykeillä.

Robottiajoneuvoja voitaisiin käyttää lähivuosina lennokkien torjuntaan, elektroniseen sodankäyntiin ja esimerkiksi kemiallisten aseiden havaitsemiseen. Ne tukisivat taistelutilanteessa maajoukkojen toimintaa omalla tulivoimallaan ja koordinoimalla esimerkiksi vihollisalueen yllä lentäviä lennokkeja.

The U.S. Army wants robotic combat vehicles to support deterrence and combat operations in Europe and the Pacific. https://t.co/XiwHjkmNSI

— National Interest (@TheNatlInterest) December 9, 2021