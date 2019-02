USA:n amiraali Venezuelasta: Joukot valmiina kaikkeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amiraali Craig Fallerin mukaan USA etsii diplomaattisista ratkaisua kriisiin.

Amerikkalaisjoukot ovat valmiina reagoimaan kaikkiin tilanteisiin Venezuelassa, kertoo USA:n Etelä- ja Keski-Amerikan -joukkojen komentaja, amiraali Craig Faller.

Faller kehottaa Venezuelan asevoimia vastaamaan kunnolla maan humanitaariseen kriisiin. Hänen mukaansa Venezuelan asevoimat on vastuussa tilanteen huolellisesta hoitamisesta.

Uutissivusto Miami Heraldin mukaan amiraali Faller antoi lausuntonsa Venezuelasta ennen tapaamistaan Kolumbian asevoimien komentajan kanssa päämajassaan Miamissa.

Kysyttäessä Fallerin päämajan mahdollisesta valmistautumisesta sotilaalliseen väliintuloon Venezuelassa hän vastasi presidentti Donald Trumpin selittäneen asian erittäin selvästi.

Trumpin mukaan kaikki vaihtoehdot, mukaan lukien sotilaallinen väliintulo, ovat käytettävissä Venezuelan kriisin ratkaisemiseksi.

– Presidentti on kertonut tämän selvästi, ja meidän velvollisuutemme on olla valmiina, Faller kertoo.

Faller kuitenkin korostaa, että Yhdysvaltain hallitus on keskittynyt diplomaattisen ratkaisun etsimiseen.

– Tällä hetkellä Venezuelassa on käynnissä ainoastaan yksi invaasio, jonka takana ovat presidentti Nicolas Maduroa tukevat Kuuba ja Venäjä.

Yhdysvallat on toimittanut avustustarvikkeita Kolumbiaan odottamaan pääsyä Venezuelaan, mutta Maduro on kieltäytynyt ottamasta niitä vastaan. Hänen mielestään avustusoperaatio on ensiaskel Yhdysvaltain hyökkäyksessä Venezuelaan.

Oppositiojohtaja, presidentiksi julistautunut Juan Guaido on vaatinut Maduroa avaamaan rajat avustuskuljetuksille.

Venezuelan asevoimat ovat yhä uskollisia Madurolle, ja ne ovat toistaiseksi estäneet avun pääsyn maahan.