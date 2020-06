USA:n amiraali: Venäjä militarisoi uhkaavasti itäistä Välimerta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sukellusveneet muodostavat amerikkalaisamiraalin mukaan vaaran eurooppalaisille pääkaupungeille.

Venäjän laivaston lisääntynyt toiminta on muuttamassa itäisen Välimeren yhdeksi maailman militarisoiduimmista alueista, Naton yhteisoperaatioesikunnan komentaja, amiraali James Foggo varoittaa.

Jos Venäjä vakiinnuttaa jalansijansa Afrikan pohjoisrannikolla sijaitsevassa Libyassa, maa saattaa International Institute for Strategic Studies -ajatushautomon (IISS) tilaisuudessa puhuneen Foggon mukaan saavuttaa sotilaallisen ylivalta-aseman alueella.

– Venäläiset käyttävät hiljaisia, nykyaikaisia dieselsukellusveneitä, jotka kykenevät laukaisemaan Kalibr-risteilyohjuksia. Kilo-luokan sukellusvene pääsee Euroopan vesillä kaikkialle ja voi iskeä syvyyksistä mihin tahansa eurooppalaiseen tai afrikkalaiseen pääkaupunkiin, Stars & Stripes -verkkojulkaisu kertoo Foggon sanoneen.

– Tämä korostaa tarvetta säilyttää valpas ja erittäin toimintakykyinen laivastoläsnäolo kaikilla eurooppalaisilla meriväylillä, Foggo toteaa.

Venäläishävittäjät ilmaantuivat Libyaan

Syyrialaisesta Tartusin satamakaupungista ja Ukrainalta vuonna 2014 anastetusta Krimistä on Foggon mukaan tullut Venäjän laivaston ja ilmapuolustuksen solmukohtia. Seuraavana vuorossa saattaa olla Libya, jonne Venäjän kerrotaan sijoittaneen palkkasotilaita ja toistakymmentä operatiivisessa valmiudessa olevaa hävittäjäkonetta.

– Miettikää, mitä Venäjä tekee Krimillä ja Tartusissa ja millaisen uhan se voi muodostaa saadessaan itselleen tukialueen Libyasta, Foggo kehottaa.

Alueella toimivilla amerikkalaisjoukoilla on Stars & Stripesin mukaan ollut viime kuukausien aikana useita täpäriä kohtaamisia Venäjän asevoimien kanssa. Venäläishävittäjät on muun muassa raportoitu häirinneen USA:n tiedustelukoneita kolmeen eri otteeseen tavalla, jonka on katsottu vaarantaneen turvallisuutta.

Yhdysvaltojen tulisi amiraali Foggon mielestä yhdessä liittolaistensa kanssa kehittää päivitetty laivastostrategia, jossa huomioidaan sekä Venäjän sukellusvenejoukkojen vahvistuminen että Kiinan lisääntynyt aktiviteetti Euroopan suunnalla.

– Meidän on luotava uusi strategia, joka auttaa meitä etenemään yhä monimutkaisemmaksi käyvässä geostrategisessa toimintaympäristössä, hän toteaa.