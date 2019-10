USA:lta ”viesti vastustajille”: Pommittajat Eurooppaan

– Vastapuolet huomio. Pommittajat ovat palanneet ja valmiina toimiin, Yhdysvaltojen ilmavoimat tiedottaa.

Yhdysvallat on lähettänyt strategisia B-52-pommikoneita Britanniaan. Euroopasta poistuneiden B-2-häivepommittajien tilalle.

– Rotaatiot antavat meille kestävän ja lähes jatkuvan pitkän kantaman asekyvyn ja edustavat kykyämme käyttää ilmavoimaa kaikkialla maailmassa, Yhdysvaltojen Euroopan ja Afrikan ilmavoimien komentaja, kenraali Jeff Harrigan kommentoi.

Harriganin mukaan pommittajien lähettäminen Eurooppaan tarjoaa myös mahdollisuuden harjoitella yhteistoimintaa Mustanmeren, Itämeren ja arktisen alueen liittolaisten kanssa.

Kenraali Harriganin mukaan pommittajien rotaatiot ovat myös osoitus Yhdysvaltojen ”raudanlujasta sitoutumisesta” velvoitteisiin NATO-liittolaisille sekä lupaukseen ylläpitää alueellista turvallisuutta.

