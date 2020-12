USA:lta viesti Iranille: Ydinsukellusvene rannikon ohi

Yhdysvaltain laivasto ilmoittaa siirtäneensä ydinsukellusvene USS Georgian ja kaksi pinta-alusta Iranin edustalla sijaitsevan Hormuzinsalmen halki.

Ydinsukellusveneiden liikkeistä kerrotaan vain harvoin julkisuuteen. Laivasto-osastossa olivat mukana myös ohjusristeilijät USS Port Royal ja USS Philippine Sea.

Yhdysvaltain ja Iranin väliset suhteet ovat kiristyneet sunnuntaina Bagdadissa tehdyn raketti-iskun jälkeen. Ulkoministeri Mike Pompeon mukaan Iranin tukemat miliisijoukot toteuttivat Yhdysvaltain suurlähetystökompleksiin suunnatun hyökkäyksen.

Iranin ulkoministeriö on kiistänyt epäilyt maan osallisuudesta. Raketit aiheuttivat lieviä vaurioita ja haavoittivat lähetystöaluetta suojannutta Irakin asevoimien sotilasta.

Iranin on arveltu suunnittelevan vastaiskua kenraali Qassem Suleimanin kuoleman vuosipäivänä. Yhdysvallat surmasi vallankumouskaartin Quds-joukkoja komentaneen Suleimanin lennokki-iskulla tammikuun 3. päivänä.

