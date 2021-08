USA:lta painava varoitus: ISIS voi iskeä Kabuliin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ihmisiä kehotetaan välttämään lentokentälle menoa.

Yhdysvallat on kehottanut kansalaisiaan välttämään maan pääkaupungin Kabulin lentokentälle menoa, Britannian yleisradio BBC ja amerikkalainen CNN kertovat.

Syynä on kansainvälisen terroristijärjestön ISISin aiheuttama turvallisuusuhka. Yhdysvallat pitää terroristijärjestön iskua lentokentälle mahdollisena.

– On olemassa suuri riski sille, että ISIS-k yrittää tehdä iskun lentokentälle, Yhdysvaltain sotilasviranomaisesta kommentoidaan CNN:lle.

Uhasta ei ole annettu enempää tietoa. Järjestö ei ole itse myöskään julkisesti uhannut iskeä kentälle.

CNN:n mukaan Yhdysvallat on alkanut suunnitella vaihtoehtoisia reittejä kentälle saapumiseen.

Kabulin lentokenttä on ollut viimeisen viikon koko maailman huomion keskipisteenä. Tuhansia ihmisiä on pyrkinyt maasta pois lentokentän kautta ja koko maan valtaaminen nopealla tahdilla on aiheuttanut laajaa hätääntyneisyyttä.

Useat länsimaat ovat keskittäneet lentokentälle kansallisiin tarpeisiinsa mitoitettuja sotilaallisia suorituskykyjä. Evakuoinnin yleisenä haasteena on saada kerättyä evakuoitavat henkilöt oikea-aikaisesti lentokentälle saatettavaksi ja ohjattavaksi lennoille. Kaupalliset lennot ovat olleet poikki viime viikon sunnuntaista asti.

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan useat maat ovat ehdottaneet lentokentän pidettävän auki elokuun loppuun saakka evakuointeja varten. USA:n lisäksi myös Saksa, Ranska ja Italia ovat varoittaneet turvallisuusuhasta Kabulin lentokentällä.

Ranska pitää mahdollisena, että ISIS:in edustajia voisi soluttautua maasta pois pyrkivien afganistanilaisten joukkoon.